Portugalia, finalistja e parë e Nations League: Conceicao e CR7 përmbysin Gjermaninë

Nations League ka zbuluar finalistin e parë, dhe nuk është Gjermania vendase. Ashtu siç ndodhi në Kampionatin Evropian, Nagelsmann dhe të tijtë përjetojnë një zhgënjim të madh brenda në shtëpi dhe eliminohen: fiton 2-1 Portugalia. Ndeshja ishte vënë në binarët e duhur për gjermanët, në epërsi në minutën e 48’ me Wirtz, por zëvendësimet e luzitanëve e ndryshuan plotësisht ndeshjen: Conceição (63’) dhe Cristiano Ronaldo (68’) e çojnë ekipin portugez në finale.

NDESHJA

Duke pritur Spanjë-Francë, ja finalisti i parë i Nations League 2024/25: është Portugalia, që eliminoi vendasit e Gjermanisë. Ashtu siç ndodhi në Evropian, gjermanët nuk arritën të festojnë në fushën e tyre: në epërsi në fillim të pjesës së dytë, u përmbysën dhe humbën 2-1. Fillimisht ishte Portugalia që bëri lojën, me një goditje të dobët të CR7, më pas ngjitet në lojë Gjermania dhe ishte vendimtar Diogo Costa. Portieri i shpëtoi luzitanët si ndaj Woltemade, titullar që në fillim, ashtu edhe ndaj Goretzka: reagues për “njeriun e merkatos” edhe ndaj Wirtz.

Kështu shkohet në pushim me rezultatin 0-0, por rezultati u zhbllokua vetëm tre minuta pas fillimit të pjesës së dytë. Ishte pikërisht Florian Wirtz, i kërkuar nga Liverpool dhe i vlerësuar me 150 milionë: kombinim me Kimmich dhe gol me kokë. Martinez reagoi me një treshe zëvendësimesh: dolën Trincao, Joao Neves dhe Ruben Neves, u futën Semedo, Chico Conceição dhe Vitinha. Pikërisht organizatori i PSG e ndryshoi ndeshjen dhe të tijtë, pas pesë minutash, barazuan shifrat duke shfrytëzuar pasimin e rikthyer. Goli i 1-1 mban firmën e Francisco Conceição, që mposhti ter Stegen nga njëzet metra.

Pas edhe pesë minutash vjen edhe përmbysja, me një aksion të shkëlqyer me top në këmbë të Nuno Mendes dhe finalizimin me sukses të Cristiano Ronaldo (68’): goli i 137-të me Kombëtaren.

Nagelsmann u përpoq t’i sulmojë kundërshtarët me Adeyemi, që iu afrua barazimit: goditje pranë shtyllës. Por rrethimi gjerman nuk pati sukses, me Portugalinë që u mbrojt me rregull në shtesë dhe fitoi 2-1, duke iu afruar edhe golit të tretë me Conceição (shpëton ter Stegen). CR7 dhe shokët e tij do të ndjekin titullin në Nations League: të dielën finalja kundër Spanjës ose Francës.