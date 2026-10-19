Portierit argjentinas lëndimi në kokë i kushton me disa javë larg fushës

Portieri argjentinas, Emiliano Martinez, pësoi një lëndim në kokë gjatë ndeshjes së djeshme ndaj Chelseat, pas një përplasjeje me mbrojtësin e Evertonit, Jarrad Branthwaite.
Pavarësisht paraqitjes së mirë, ndeshja përfundoi me një shqetësim për portierin, i cili u detyrua të kërkonte ndihmë mjekësore.
Pas incidentit, Martinez publikoi një fotografi nga spitali, duke bërë të ditur se gjendja e tij është normale dhe se pret të rikthehet në fushë pas disa javësh.
“Gjërat më të rëndësishme janë tri pikët dhe të mos pësojmë gol. Do të kthehem pas disa javësh”, u shpreh argjentinasi, i njohur edhe me nofkën Dibu.
The saddest part of it all is watching Emi Martinez go injured when we’ve started playing well
Hopefully it won’t take him away for long💙 https://t.co/VxLchRp1Ry
— CFC OBEY®️ (@_kobbyphocus) October 17, 2026