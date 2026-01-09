Portieri pëson arrest kardiak gjatë stërvitjes: Nievas trondit futbollin argjentinas

Mauricio Gabriel Nievas, portier 27-vjeçar i Deportivo Madryn, pësoi një arrest kardio-respirator gjatë një seance stërvitore. Lojtari u rrëzua papritur në fushë, por falë ndërhyrjes së shpejtë të stafit mjekësor të klubit u reanimua në vend (edhe falë defibrilatorit) dhe më pas u dërgua menjëherë në spital pasi rifitoi vetëdijen. Ai nuk është në rrezik për jetën, por mbetet nën vëzhgim të rreptë dhe me prognozë të rezervuar.
Drama në stërvitje, i shpëtuar nga pajisjet mjekësore
Shoku në futbollin argjentinas ka qenë shumë i madh dhe ka gjeneruar një valë solidariteti dhe mesazhesh inkurajimi për portierin dhe për klubin e tij, i cili në orët e fundit ka shpërndarë edhe një komunikatë zyrtare për të sqaruar çfarë ka ndodhur dhe si është gjendja e lojtarit.
“Gjatë stërvitjes së mëngjesit të djeshëm, portieri Mauricio Nievas pësoi një arrest kardiorespirator, por u ndihmua menjëherë nga stafi mjekësor. Brenda strukturave tona dhe falë përdorimit të një defibrilatori, lojtari rifitoi vetëdijen dhe u transferua në repartin e terapisë intensive të spitalit të qytetit”.
Historia e tij ka sjellë ndër mend një episod të ngjashëm që ndodhi një vit më parë: kolumbiani Oswaldo Balanta, lojtar i skuadrës së rezervave të San Lorenzo, pësoi një kolaps kardiak gjithashtu gjatë një stërvitjeje. Edhe në rastin e tij jetën ia shpëtuan si ndërhyrja e menjëhershme e ndihmës, ashtu edhe përdorimi i pajisjeve mjekësore.
Si është tani portieri: analizat nuk kanë treguar anomali
Nievas ndodhet aktualisht në repartin e terapisë intensive të spitalit Andrés Isola. Mjekët nuk e kanë hequr ende prognozën e rezervuar dhe për momentin mbizotëron një optimizëm i kujdesshëm për gjendjen e tij dhe mundësitë e rikuperimit. Analizat e para klinike që janë kryer nuk kanë nxjerrë arsye të veçanta shqetësimi: nuk janë konstatuar anomali, por – sipas mediave të vendit – ai mbetet nën vëzhgim të vazhdueshëm.
Karriera e Nievas, “yll” në kategoritë e ulëta
Nievas nuk ka arritur kurrë të shpërthejë në elitën e futbollit argjentinas, por ka ndërtuar një rol protagonisti në kategoritë inferiore, mes Primera Nacional dhe Torneo Federal A, ku është dalluar për një cilësi të veçantë: profesionalizmin e madh që e ka karakterizuar shpesh paraqitjen e tij. Nievas ka veshur fanellat e klubeve si Deportivo Madryn (ku ka luajtur në disa periudha të karrierës së tij) dhe CA Germinal de Rawson, me të cilin luajti në huazim në sezonin 2025 në Torneo Federal A. I dalë nga të rinjtë, debutoi si profesionist rreth vitit 2019, duke pasur edhe disa përvoja të shkurtra me Aldosivi.