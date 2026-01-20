Portieri i Nigerisë tallet me Marokun për polemikën e peshqirit: “Thajini lotët”

Ndonjëherë futbolli dhuron histori që shkojnë përtej rezultatit dhe lindin nga detajet më të paimagjinueshme. Në këtë Kupë të Afrikës, një prej këtyre detajeve është bërë simbol i tensioneve, polemikave dhe hakmarrjeve: një peshqir i thjeshtë. Protagonist, pa dashjen e tij, portieri i Nigerisë, Stanley Nwabali, i cili e ka kthyer një episod të diskutueshëm në një goditje ironie që është bërë virale brenda pak minutash.
Gjithçka nis gjatë gjysmëfinales mes Nigerisë dhe Marokut. Pas portës së mbrojtur nga Nwabali, disa anëtarë të stafit dhe mbledhësit e topave marokenë kanë marrë peshqirët e portierit nigerian, pikërisht në momentet më delikate të ndeshjes. Tre gjithsej ata që u zhdukën: një i zi dhe dy të bardhë.
Një shqetësim aspak banal, sepse e detyroi Nwabali të luante me doreza të lagura, mes protestave dhe shikimeve të bezdisura. Pamjet pushtuan shpejt rrjetet sociale, ku shumë tifozë u rreshtuan në krah të portierit të Super Eagles, duke e kthyer episodin në një rast të vogël mediatik.
Portieri i Nigerisë tallet me Marokun për polemikën e peshqirit
Fati i shtoi historisë edhe një kapitull të fundit. Në finalen e Kupës së Afrikës, ku Maroku u dorëzua përballë Senegalit, i mundur 1-0 pas kohës shtesë, u verifikua i njëjti episod, por portieri i dytë i senegalezëve ishte protagonist i një përballjeje të vërtetë me mbledhësit e topave dhe me dy lojtarë të përfaqësueses vendase për t’i lejuar shokut të tij të pastronte dorezat.
Pas ndeshjes Nwabali nuk rezistoi dhe në Instagram publikoi një “story” me ton përqeshës: “Përdorni peshqirët e mi për t’i tharë lotët”. Një fjali e shkurtër, por e ngarkuar me domethënie, që i referohet drejtpërdrejt asaj që ndodhi në gjysmëfinale dhe pak minuta më parë me Mendy.
Për Nwabali, megjithatë, kënaqësia ishte tashmë e plotë: pa zbritur në fushë ai mori të qeshurën e fundit, duke treguar se edhe detajet më të vogla mund të lënë një gjurmë të pashlyeshme në rrëfimin e një turneu të madh.
A Morocco steward took Stanley Nwabali towel during game🤦😳💔 Why are they even acting like this? pic.twitter.com/zG5uxWCyFf
— Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) January 19, 2026