Portieri i Inter Martinez e përplas, i moshuari humb jetën: Chivu anulon konferencën

Ngjarje tragjike këtë mëngjes në Fenegrò, në provincën e Comos. Rreth orës 9:40 një burrë 81-vjeçar, i cili po lëvizte me një karrocë elektrike, u përplas nga makina me të cilën portieri i dytë i Inter, Josep Martinez, po shkonte drejt Appiano Gentile. Përplasja ishte fatale dhe, megjithëse futbollisti u ndal menjëherë për t’i dhënë ndihmën e parë dhe në vend mbërritën menjëherë helikopteri i ndihmës së shpejtë, ambulanca dhe karabinierët, për të moshuarin nuk pati asgjë për të bërë. Vdekja e tij u konstatua në vendngjarje.
Nga rindërtimi i parë i dinamikës së aksidentit, rezulton se viktima, 81 vjeç, që ndodhej në një karrocë elektrike me 4 rrota, kishte dalë nga korsia e biçikletave për të kaluar në krahun e kundërt të qarkullimit, duke kaluar kështu në mes të rrugës pikërisht në momentin kur po afrohej makina e drejtuar nga Martinez. Një nga hipotezat është se ai mund të ketë pësuar një gjendje të keqe shëndetësore. Futbollisti, i padëmtuar, u ndal menjëherë për të dhënë ndihmën e parë, ndonëse ishte në gjendje të dukshme shoku.
Rruga u mbyll përkohësisht për t’u lejuar shërbimeve të emergjencës dhe verifikimeve të zakonshme, ndërsa karabinierët e kompanisë së Cantù nisën hetimet për të rindërtuar dinamikën e përplasjes. Në vendngjarje mbërriti më pas edhe një furgon i skuadrës, me disa shokë të tjerë të ekipit në bord. Mjetet e përfshira në aksidentin tragjik u sekuestruan.
Si pasojë e tragjedisë, Inter vendosi të anulojë konferencën për shtyp të teknikut Christian Chivu, e parashikuar për sot.