Porosia e Orban për Magyar: Hungaria të mbetet neutrale ndaj konfliktit në Ukrainë

Ish-kryeministri hungarez Viktor Orban i ka bërë thirrje qeverisë së re të vendit, të udhëhequr nga Peter Magyar, të mbetet neutrale në konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës.
Ai tha gjithashtu se Hungaria duhet të përmbahet nga mbështetja e ndjenjave pro-luftës në Evropë.
Komentet e Orban pasuan një incident në qytetin rumun të Galatit, ku dy persona u plagosën pasi një dron goditi një ndërtesë banimi. Bukureshti fajësoi Moskën për incidentin.
“Shprehim ngushëllimet tona për viktimat e sulmit me dron në Rumaninë fqinje. Ky incident konfirmon se lufta përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për vendet fqinje. Prandaj, i bëjmë thirrje qeverisë hungareze që t’i përmbahet politikës së neutralitetit të vendosur nga qeveria e mëparshme dhe të shmangë ndërmarrjen e çdo hapi drejt një Evrope pro-lufte”, shkroi Orban në Facebook.
Pas humbjes së partisë së tij, Fidesz, Aleanca Qytetare Hungareze, në zgjedhjet parlamentare më 12 prill, ish-kryeministri iu bashkua opozitës.
Më parë, kryeministri i ri hungarez, Magyar, shprehu solidaritet me Rumaninë dhe tha se Budapesti “dënon me fjalët më të ashpra të mundshme çdo sulm që kërcënon civilët dhe shkel integritetin territorial dhe hapësirën ajrore të një shteti sovran që është anëtar i BE-së dhe NATO-s”.
Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Jashtme hungareze, Anita Orban, bëri një deklaratë të ngjashme.