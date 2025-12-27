Poloni/ Mbyllen përkohësisht aeroportet, avionët luftarakë ngrihen pas sulmeve ruse

Aeroportet e Rzeszow dhe Lublin në Poloninë juglindore u mbyllën përkohësisht pasi avionët e Forcave Ajrore Polake u ngritën për shkak të sulmeve ruse në Ukrainë, raportoi sot Shërbimi i Navigimit Ajror Polak në platformën X.
Nga ana e saj, Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura Polake raportoi në llogarinë e saj X se ngriti avionë luftarakë në përgjigje të një sulmi të mundshëm raketor rus në territorin ukrainas.
“Për shkak të aktivitetit të forcave ajrore ruse me rreze të gjatë veprimi që godasin territorin ukrainas, Forcat Ajrore kanë nisur operacione në hapësirën ajrore polake”, tha deklarata.
Ajo vuri në dukje se avionët luftarakë polakë kanë nisur operacione dhe sistemet kundërajrore dhe sistemet e zbulimit me radarë tokësorë janë vënë në gatishmëri.
“Këto operacione janë të natyrës parandaluese dhe synojnë sigurimin e sigurisë dhe mbrojtjen e hapësirës sonë ajrore, veçanërisht në zonat ngjitur me zonat e kërcënuara”, shtoi deklarata.
Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura Polake po monitoron situatën dhe forcat e saj mbeten të gatshme për t’u përgjigjur.