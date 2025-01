Politikat transgender/ Trump: Ka vetëm dy gjini në SHBA, mashkull dhe femër!

Presidenti i 47-të i SHBA-së, Donal Trump në fjalimin e tij në Capitol Hill me marrjen e detyrës, tha se tashmë në Amerikë do të njihen dhe ekzistojnë vetëm dy gjini, mashkull dhe femër.

Sipas Trump, nga sot do të marrë fund epoka e trasngjinisë, duke bërë që SHBA të njohë vetëm dy gjini, burrë dhe grua.

“Do të nxjerr një urdhër që kapërcen censurën dhe që kthen fjalën e lirë te amerikanët. Asnjëherë më parë, asnjëherë më fuqia e shtetit s’do të përdoriet si armë kundër kundërshtarëve politikët, këtë e kam hequr në veten time. Do të krijomë një sistem të paanshëm.

Ligjin e rendin do e kthejmë në qytetet tuaja. Këtë javë do t’i jap fund politikës qeveritare për të futur elementin e racës e gjinisë në çdo aspekt të jetës private. Do farkëtojmë një shoqëri që nuk bën dallim në ngjyrën e lëkurës, por në merite.

Nga sot kjo do të jetë politika, se ka vetëm dy gjini në SHBA, mashkull dhe femër. Këtë javë do të kthej në detyrë personat që u përjashtuan nga Forcat e Armatosura, për shkak se nuk bënë vaksinën anticovid. Gjtha do të nënshkruaj një urdhër, i cili nuk lejon që oficerët të bëhen pjesë e eksperimenteve ndërkohë që janë në detyrë. Fokusi i tyre, mposhtja e armiqve të Amerikës” tha Trump.