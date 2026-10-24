Policia sulmon edhe mediat me ujë me piper, dëmtohet gazetari

Tensionet vijojnë në rrugët e Tiranës, ku policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe ujë me presion ndaj protestuesve. Sipas raportimeve nga terreni, uji i përdorur nga autobotët përmbante edhe solucion irritues.
Pavarësisht ndërhyrjes së forcave të rendit, grupe të rinjsh vijojnë të qëndrojnë në disa zona të kryeqytetit.
Gjatë protestës është lënduar edhe gazetari i News24, Klevin Muka. Dyshohet se ai është goditur nga uji me përmbajtje irrituese i përdorur nga policia dhe ka pësuar djegie të forta në trup. Protestuesit vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.