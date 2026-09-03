Polemikë diplomatiko-sportive: Kina sulmon Real Madrid për mesazhin mbi viktimat në Nepal dhe Tibet

Një manifestim solidariteti u shndërrua brenda pak orësh në një çështje të ndjeshme diplomatike dhe imazhi për klubin më të titulluar në botë. Mediat shtetërore të Republikës Popullore të Kinës kanë mbajtur një qëndrim jashtëzakonisht të ashpër ndaj Real Madrid, duke e akuzuar klubin spanjoll se ka përdorur një terminologji gjeografike dhe politike të konsideruar të papranueshme dhe potencialisht të dëmshme për sovranitetin kombëtar të Pekinit.
Minuta e heshtjes dhe postimi që shkaktoi polemikën
Shkëndija nisi në Santiago Bernabéu me rastin e minutës së heshtjes të mbajtur përpara ndeshjes së kampionatit. Klubi madrilen synonte të nderonte viktimat e përmbytjeve shkatërruese dhe rrëshqitjeve të baltës të shkaktuara nga shembja e një akullnajeje në kufirin mes Nepalit dhe qarkut Gyirong. Në të njëjtën kohë, në kanalet e tij zyrtare në rrjetet sociale në gjuhën angleze, klubi publikoi një mesazh ngushëllimi drejtuar familjarëve të viktimave të përmbytjeve të ndodhura në “Nepal dhe Tibet”. Pikërisht kjo formulë e koordinuar shkaktoi reagimin e mediave dhe tifozëve aziatikë.
Akuzat e mediave shtetërore kineze
Sipas asaj që kanë vënë në dukje mediat kryesore shtetërore kineze, duke nisur nga e përditshmja Global Times, Real Madrid do të kishte bërë një gabim të rëndë duke vendosur në të njëjtin plan administrativ një shtet sovran dhe të pavarur si Nepali me Tibetin (zyrtarisht i quajtur nga Pekini Rajoni Autonom i Xizangut). Për autoritetet dhe mediat qeveritare, një formulim i tillë rrezikon të ushqejë ose të legjitimojë në mënyrë të tërthortë narrativa separatiste. Mediat shtetërore i kanë kërkuar klubit të korrigjojë publikisht formulimin, duke përdorur përcaktimet zyrtare, përkatësisht “Xizang i Kinës” ose “Rajoni Autonom i Kinës”, duke e cilësuar episodin si një shkelje të linjës diplomatike që njeh parimin e një Kine të vetme.
Krahasimi me klubet rivale dhe situata
Për ta bërë edhe më të ndezur debatin në rrjetet sociale kineze shërbeu krahasimi me mesazhet e publikuara nga klube të tjera të mëdha europiane lidhur me të njëjtën tragjedi. Klube si Paris Saint-Germain dhe Atlético Madrid kanë specifikuar në mesazhet e tyre të ngushëllimit formulimin “Rajoni Autonom i Xizangut të Kinës” ose “Kina dhe Nepali”, duke shmangur çdo element kritik. Pavarësisht stuhisë mediatike dhe kërkesave të forta për falje nga komunitetet lokale të tifozëve, klubi i drejtuar nga Florentino Pérez nuk ka publikuar menjëherë korrigjime zyrtare, duke ruajtur një linjë diskrete ndërsa çështja vazhdon të diskutohet nga vëzhguesit ndërkombëtarë.