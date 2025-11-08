Polemika të mëdha për Enzo Fernandez për urdhrin që i dha të dashurës së tij

Enzo Fernandez, mesfushori argjentinas polivalent i Chelsea, është gjendur së fundmi në qendër të një stuhie mediatike. Ndërsa aftësia e tij në fushë ngjall duartrokitje, jeta e tij private duket se ka ngritur një re polemikash. Sjellja e futbollistit ndaj të dashurës së tij, Valentina Cervantes, është kritikuar ashpër nga fansat dhe jo vetëm, duke hapur pyetje dhe diskutime të shumta në rrjetet sociale.
Kërkesa për tu larguar nga Masterchef
Sipas asaj që ka raportuar gazetari i LAM, Ángel De Brito, Enzo Fernandez i ka kërkuar Valentinës të heqë dorë nga pjesëmarrja në reality show-n e famshëm Masterchef. Arsyeja? Gjoja paaftësia e tij për të duruar vetminë në metropolin londinez pa të. Kjo kërkesë nuk kaloi pa u vënë re dhe shkaktoi një valë kritikash të ashpra online.
Mbështetja e mëparshme e Valentinës
Polemika nuk është përqendruar vetëm te kërkesa në vetvete, por edhe te e kaluara e Valentina Cervantes përkrah Enzo Fernandez. Siç kanë theksuar shumë, “ajo ka qenë gjithmonë në krah të tij, edhe kur ai nuk kishte asnjë qindarkë”. Dhe tani që ajo do të kishte mundësinë të shkëlqente në ekranin e vogël, duket se mbështetja e Enzos mungon. Një nga mesazhet e shumta drejtuar lojtarit thotë hapur: “Po çfarë ka ky djalë?”
Akuzat për maskilizëm
Në rrjetet sociale, shumë përdorues nuk kanë ngurruar ta cilësojnë sjelljen e Fernandez si shembull të maskilizmit. Disa, me tone të ashpra, kanë arritur deri aty sa të deklarojnë: “Jo, ky djalë nuk është maskilist, është maskilisti më i keq nga të gjithë.” Kritika të rënda për lojtarin në këto ditë.