Polemika mbi biletat e Botërorit 2026, FIFA nën akuzë: çmimet e 5-fishuara nga Katari

Çmimet e biletave për Kupën e Botës 2026 në Shtetet e Bashkuara po shkaktojnë shpërthimin e protestës së tifozëve: sipas Football Supporters Europe, tarifat e rezervuara për federatat kombëtare do të ishin rritur deri në pesë herë krahasuar me ato të aplikuara në Katar, duke nxjerrë praktikisht jashtë loje një pjesë të gjerë të publikut. Shoqata i ka kërkuar FIFA-s të bllokojë menjëherë shitjen, duke denoncuar një politikë “të pashëndrueshme dhe kundër shpirtit të turneut”.
FSE pretendon se ndjekja e kombëtares së vet nga ndeshja e parë deri në finale përmes qarkut të PMA-ve do të kushtonte të paktën 6.900 dollarë, shumë që federatat do ta kishin komunikuar në mënyrë konfidenciale klubeve të tifozëve. Një shumë që, sipas organizatës, do të duhej paguar e gjitha brenda fillimit të vitit 2026 për të mbajtur të drejtën e blerjes së të gjitha biletave.
Botërori 2026, çmimet e biletave të ngritura në qiell: stuhi ndaj FIFA-s
Për të irrituar edhe më shumë tifozët është e ashtuquajtura përjashtim i kategorisë së çmimit më ekonomik – “kategoria 4” – nga qarku i rezervuar për tifozët më besnikë. Sipas FSE, ato bileta do t’i përkisnin shitjes së përgjithshme dhe do t’i nënshtroheshin çmimeve dinamike, zgjedhje e përkufizuar si një “tradhti” ndaj rolit të tifozëve në atmosferën unike të Kupës së Botës.
CEO i shoqatës, Ronan Evain, ka shpjeguar për agjencinë Reuters se kjo politikë “e shfytyron turneun”, me bileta për finalen që do të arrinin të prekni 4.000 dollarë. “Me shifra të tilla – ka thënë – në shkallë do të mungojnë ngjyrat, energjia dhe pjesëmarrja”.
Për herë të parë, për më tepër, nuk është parashikuar një tarifar uniform për fazën e grupeve: FIFA do të prezantojë çmime të ndryshueshme në bazë të “atraktivitetit” të ndeshjeve, kriter që sipas FSE rrezikon të bëjë që spektatorët të paguajnë shuma të ndryshme për të njëjtën kategori dhe në të njëjtin stadium, pa transparencë reale.
Evain paralajmëron se shumë familje do të heqin dorë: “Po flasim për shpenzime që mund të tejkalojnë 30.000 dollarë për katër persona. Për shumicën e tifozëve, edhe ata evropianë, është një kosto thjesht e pamundur për t’u përballuar”.