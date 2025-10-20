“Po, nëse kam ftesë”/ Zelenski gati për takimin Trump–Putin

Presidenti ukrainas Volodimir Zelenski deklaroi se do të ishte gati t’u bashkohej Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit në një samit të propozuar në Hungari nëse do të ftohej.
Presidentët amerikan dhe rus njoftuan të enjten se planifikonin të zhvillonin bisedime për luftën në Ukrainë në Budapest, ndoshta në javët e ardhshme.
Në komente të publikuara të hënën, Zelenski u tha gazetarëve: “Nëse është një ftesë në një format ku takohemi të tre ose, siç quhet, ‘shuttle diplomacy’… atëherë në një format ose në një tjetër, do të biem dakord.”
Ndërkohë, raportimet në media kanë sugjeruar se takimi i tij në Shtëpinë e Bardhë me Trumpin të premten degradoi në një “sherr me britma”, me palën amerikane që i bënte presion Ukrainës të pranonte kushtet e Rusisë për t’i dhënë fund luftës.
Zelenski ishte i rezervuar gjatë konferencës së tij të parë për shtyp që prej bisedimeve, por megjithatë komentet e tij e bënë të qartë se kishte zona të mëdha mosmarrëveshjeje mes dy palëve.
Ai e përshkroi takimin si të hapur dhe tha se i kishte thënë Trumpit se synimi i tij kryesor ishte një paqe e drejtë, jo një paqe e shpejtë.
Ai e kritikoi Hungarinë si vendndodhje të bisedimeve të mundshme Trump–Putin, duke thënë se kryeministri i vendit, Viktor Orban, nuk mund të bëjë “asgjë pozitive për ukrainasit apo madje të ofrojë një kontribut të balancuar”.
I pyetur nga gazetarët të premten nëse Zelenski do të përfshihej në takimin në Budapest, Trump tha se donte “ta bënte të rehatshme për të gjithë”.
“Do të jemi të përfshirë me të tretë, por mund të jetë e ndarë,” tha ai, duke shtuar se tre liderët “duhet të mblidhen bashkë”.
Zelenski kishte shpresuar të siguronte raketa amerikane Tomahawk për të goditur thellë në Rusi gjatë bisedimeve, por duket se u largua me duar bosh pasi Trump mbajti një ton të paangazhuar për këtë çështje.
Të hënën, raportimet në media sugjeruan se atmosfera në takimin e liderëve amerikanë dhe ukrainas kishte qenë shumë më e ashpër sesa ishte kuptuar më parë.
Financial Times raportoi, duke cituar burime të njohura me çështjen, se Trump e paralajmëroi Zelenskin se Putini do ta “shkatërronte” Ukrainën nëse ai nuk binte dakord me kushtet e tij.
Thuhet se pala amerikane përsëriti pikat e diskutimit ruse në takimin “e paqëndrueshëm”. U raportua gjithashtu se Trump hodhi mënjanë hartat e frontit të luftës në Ukrainë dhe nguli këmbë që Zelenski t’ia dorëzonte të gjithë rajonin e Donbasit Putinit.
Rusia nisi pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.
Vetëm muajin e kaluar, Trump dukej sikur ndryshoi ndjeshëm qëndrimin e tij për përfundimin e luftës, duke thënë se Kievi mund “ta rifitojë të gjithë Ukrainën në formën e saj origjinale”.
Ai tha se qëndrimi i tij kishte ndryshuar “pasi u njoh dhe e kuptoi plotësisht situatën ushtarake dhe ekonomike të Ukrainës/Rusisë”.
Më parë, Trump kishte paralajmëruar se procesi ka gjasa të përfshijë që Ukraina të heqë dorë nga një pjesë territori, një rezultat që Zelenski e ka refuzuar vazhdimisht.
Presidenti amerikan ka ushtruar presion mbi vendet e NATO-s, si edhe mbi Kinën dhe Indinë, që të ndalojnë blerjen e naftës ruse, në përpjekje për të krijuar presion të mëtejshëm ekonomik mbi Moskën për t’i dhënë fund konfliktit.
Ai gjithashtu kishte kërcënuar më herët Rusinë me sanksione më të ashpra nëse Putini nuk do të respektonte afatet për të bërë përparim në përfundimin e luftës, megjithëse nuk i ndoqi deri në fund ato kërcënime.
Marrëdhëniet publike të Trumpit me Zelenskin gjithashtu ishin përmirësuar shumë muajt e fundit, më së shumti që nga një takim në Zyrën Ovale në shkurt kur ai dhe nënpresidenti JD Vance e qortuan presidentin ukrainas në televizion live.
Gjatë fushatës së tij të rizgjedhjes, Trump pretendoi se do të ishte në gjendje ta përfundonte luftën në Ukrainë brenda disa ditësh, por që atëherë ka pranuar se zgjidhja e konfliktit ka qenë më sfiduese se çdo tjetër me të cilin është përballur që kur u kthye në detyrë.
