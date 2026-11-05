Plas te Napoli, De Bruyne dhe Lucca sherr në fushë: “Pse po flet? Ik q*u!”

Ndeshja Porto-Napoli përfundoi me rezultatin 4-1, por një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes nuk lidhet drejtpërdrejt me rezultatin katastrofik në Champions League. Në minutën e 82’, Kevin De Bruyne dhe Lorenzo Lucca u përfshinë në një përplasje të ashpër në fushë. Sulmuesi italian kishte hyrë në lojë vetëm një minutë më parë, duke zëvendësuar Matteo Politano. Pas një dueli, De Bruyne përfundoi në tokë dhe, pasi u ngrit, në vend që të rikthehej në pozicionin e tij, u kthye drejt shokut të skuadrës për ta qortuar para të gjithëve.
Këtë herë, Lucca nuk e pranoi kritikën në heshtje. Ai iu afrua belgut dhe iu përgjigj në anglisht: “Why are you speaking? Fuck off”. Sipas leximit të lëvizjeve të buzëve gjatë transmetimit televiziv, mesazhi ishte i qartë: “Pse po flet? Pse po flet? Ik q*u!”.
Në radhët e Napolit, skuadrës së drejtuar nga Allegri, nervat tashmë kishin dalë jashtë kontrollit. Lojtarët dukej se nuk po përqendroheshin më te loja, por po shkarkonin tensionin përmes debateve mes tyre. Përplasja mes dy futbollistëve u bë një nga pamjet më të shëmtuara të mbrëmjes së Kupës, duke e bërë edhe më të hidhur dhe më të rëndë humbjen, jo vetëm për shkak të numrit të golave të pësuar.
Gros clash entre #Lucca et #DeBruyne pendant la partie #PortoNapoli
Lucca envoi un « F*ck Off » a #KDB https://t.co/6Y6kSKSvuJ
— SSC Napoli Belgique (@SSCNapoliBelgio) November 4, 2026
Përballja në minutën e 82’: çfarë i thanë njëri-tjetrit?
Nuk bëhej fjalë për një keqkuptim të thjeshtë. Gjithçka nisi nga një qortim i De Bruyne ndaj shokut të skuadrës Lucca pas një aksioni që nuk përfundoi me sukses. Në atë moment, Napoli ishte në disavantazh 3-1, ndërsa ish-sulmuesi i Udineses ishte aktivizuar për të ndihmuar ekipin në përpjekjen e fundit për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjes. Megjithatë, De Bruyne reagoi ashpër ndaj shokut të skuadrës. Ai bëri gjeste me duar dhe i tha diçka, ndërsa Lucca, që kishte vetëm një minutë në fushë dhe ende nuk kishte prekur topin, u gjend përballë qortimit të belgut. Për disa sekonda, ndeshja sikur pushoi së ekzistuari. Në qendër të vëmendjes ishin vetëm dy lojtarët, që qëndronin përballë njëri-tjetrit.
Komentatorët Sandro Piccinini dhe Massimo Ambrosini e vunë në dukje episodin gjatë transmetimit në Prime Video: “Nuk ishte një skenë e bukur për t’u parë”. Edhe Fernando Llorente foli për këtë moment pas përfundimit të takimit: “Debati mes De Bruyne dhe Lucca ishte i shëmtuar. Është momenti të qëndrojnë të qetë, të ruajnë gjakftohtësinë dhe të punojnë”. Ndërkohë, Claudio Marchisio shtoi një fjali që përmbledh gjendjen e skuadrës: “Kur mungon përqendrimi mendor, bie shumë edhe pjesa fizike”. Napoli nuk e humbi ndeshjen për shkak të zëvendësuesit. E humbi sepse nuk ishte i përqendruar mendërisht.
Më parë Lucca heshtte, këtë herë vendosi të përgjigjej
Nuk është hera e parë që De Bruyne shfaq shenja pakënaqësie në fushë. Përplasja me Lucca nuk erdhi krejt papritur, pasi në raste të tjera ish-futbollisti i Manchester City ka shprehur hapur pakënaqësinë e tij, si gjatë sezonit të kaluar, ashtu edhe në atë aktual. Lucca dhe Lang ishin bërë më parë objekt i pakënaqësisë së belgut.
Një episod tjetër kishte ndodhur në tetorin e kaluar, në ndeshjen Venezia-Napoli. Pas një penalltie të humbur, Lucca iu afrua De Bruyne për ta ngushëlluar. Megjithatë, belgu vazhdoi drejt dhomave të zhveshjes pa u ndalur dhe pa bërë asnjë gjest falënderimi për mbështetjen e marrë. Edhe atëherë kishte pasur shenja tensioni. Dallimi është se më parë Lucca i pranonte në heshtje reagimet e shokut të skuadrës. Këtë herë vendosi të mos heshtte dhe iu përgjigj drejtpërdrejt: “Pse po flet?”.