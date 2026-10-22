Plas te Manchester United, pas turpërimit nga Como: Bruno Fernandes e Carrick akuzojnë njëri-tjetrin

Është tashmë e ditur për të gjithë se Manchester United nuk është më ai i viteve të Sir Ferguson. Por ajo që u pa kundër Como-s dhe gjatë këtyre tre muajve të parë të sezonit është diçka e tmerrshme. Red Devils duket se janë në një gropë pa fund dhe, përveç humbjes së thellë të pësuar në Champions League, tregojnë se janë plotësisht të përçarë nga brenda. Konflikti ekziston. Shkëmbimi i akuzave mes kapitenit Bruno Fernandes dhe trajnerit Michael Carrick është më shumë se një sinjal paralajmërues: është simptomë e faktit se Old Trafford dhe rrethinat e tij janë kthyer në një fuçi baruti të frikshme.
Nisja e tmerrshme e Manchester United, i shpartalluar nga Como
Sigurisht, përbërja e skuadrës nuk është ndër më të mirat për të konkurruar si në kohët e arta. As për të fituar Premier League dhe as për të ecur përpara në Champions League. Por që gjërat të shkonin kaq keq ishte e vështirë të imagjinohej: 7 ndeshje dhe 7 pikë në Premier League, një shifër mjerane, vetëm një fitore dhe rreziku i rënies në fundin e renditjes shumë pranë. Eliminim nga Carabao Cup kundër Brighton (nga 2-0 në 2-3) dhe vetëm një fitore (kundër Sabah) në tri ndeshje të Champions League, me humbje ndaj Atletico Madrid dhe debutuesve të Como, që gjeti hapësira të mëdha në një skuadër të shkëputur mes reparteve dhe të vendosur shumë keq në fushë. Carrick, i cili ishte i jashtëzakonshëm vitin e kaluar, kur e ringriti skuadrën dhe siguroi vendin e tretë, po vihet seriozisht në diskutim, pavarësisht tundimit për të thirrur menjëherë teknikun Antonio Conte.
Bruno Fernandes sulmon Carrick
Pas ndeshjes me Como-n, e cila dominoi nga fillimi në fund dhe fitoi 4-1, polemikat shpërthyen me forcë të madhe. Jo në rrjetet sociale apo në shtypin anglez, që nuk e ka kursyer kurrë United, por drejtpërdrejt brenda dhomave të zhveshjes. Kapiteni Bruno Fernandes sulmoi ashpër teknikun Carrick. Një sulm shumë i fortë ndaj trajnerit, pozita e të cilit tashmë është e lëkundur. Fjalë të ashpra për “TNT Sport”: “Stafi teknik vendosi të mos përdorte markimin një kundër një, por kur i lejon skuadra të tilla të kenë shumë zotërim të topit, është e vështirë ta rimarrësh atë”.
Kjo do të kishte mjaftuar, por goditja përfundimtare erdhi më pas: “Trajneri dhe stafi i tij teknik duhej ta kishin analizuar këtë, jo unë. Ndonjëherë duhet të jesh më i guximshëm nën presion, të rrezikosh duke ushtruar presion të lartë dhe ta vësh kundërshtarin në vështirësi”.
Carrick i përgjigjet kapitenit, ndërsa në sfond është Conte
Pak më vonë u paraqit Michael Carrick, i cili ishte vënë menjëherë në dijeni të fjalëve të Bruno Fernandes dhe iu përgjigj në të njëjtën mënyrë: “Pavarësisht sistemit të lojës apo taktikës, nëse nuk vrapon, as përpara dhe as prapa, nuk fiton”. Më pas Carrick, i cili si lojtar fitoi 18 trofe me United, u kërkoi falje tifozëve: “Të luash në këtë mënyrë është e papranueshme”.
Përçarja brenda skuadrës është reale dhe tani po bëhet e dukshme edhe jashtë dhomës së zhveshjes. Një luftë e pistë që i bën dëm Manchester United, i cili po shpërdoron edhe një tjetër sezon. Në sfond është mundësia e një tjetër ndryshimi të trajnerit. Është e qartë se Carrick nuk e ka besimin e skuadrës; sulmi i Fernandes është tepër i fortë. Dhe në sfond mbetet gjithmonë Antonio Conte, kandidati më i përmendur për ta pasuar, për një tjetër mision të pamundur, sepse këtu do të duhej të ringrihej një klub që prej vitesh është mësuar të zhgënjejë.