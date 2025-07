Plas te Inter, Lautaro akuzon shokët direkt në TV:“Kush nuk do të rrijë, të largohet”

Humbja e Inter kundër Fluminense në Botërorin për Klube, që përcaktoi eliminimin nga kompeticioni, ka qenë një goditje shumë e rëndë për zikaltërit. Zhgënjimi i radhës në një sezon që bëhet krejtësisht i zymtë sidomos në muajt e fundit. Lautaro Martinez atëherë, si kapiten, deshi të dilte përpara, duke u paraqitur para kamerave dhe mikrofonëve të DAZN për të shprehur gjithë zemërimin dhe frustrimin e tij për këtë humbje, por edhe për të theksuar një koncept shumë të qartë.

Lautaro shpërthen drejtpërdrejt në TV pa dorashka, duke përmbysur dhomën e zhveshjes zikaltër: “Ishte objektivi i fundit që kishim me pak forcë dhe pak këmbë në dispozicion, e lashë gjithçka – tha ai dhe vazhdoi –. Mua më vjen shumë keq, më vjen keq për grupin, por ka një gjë që dua të them”.

Akuza kundër shokëve të ekipit

Në këtë pikë Lautaro shpërthen kundër disa lojtarëve, pa përmendur emra, që sipas tij duhet të jenë të bindur të qëndrojnë te Interi, përndryshe i ka ftuar me edukatë të largohen. “Këtu duhet të duash të qëndrosh, këtu ne po luftojmë për objektiva dhe pra mesazhi është i qartë: ‘Kush do të qëndrojë le të qëndrojë, por kush nuk do të qëndrojë duhet të largohet’ – shpërthen Toro që më pas shton –. Ne jemi këtu për të bërë gjithçka, por kam parë shumë gjëra që nuk më kanë pëlqyer, si kapiten dhe drejtues i këtij grupi kjo është ajo që mund të them”.

Sulmuesi argjentinas nuk përdor fjalë të buta dhe shpjegon pse këto deklarata të tij shumë të forta janë një mesazh shumë i qartë edhe për klubin zikaltër. “Dua të luftoj për objektiva, jemi në një skuadër të rëndësishme që është kthyer lart dhe dua të vazhdoj në atë mënyrë – shpjegon – për këtë arsye mesazhi është i qartë: ‘Kush do të qëndrojë dhe të vazhdojë le të qëndrojë, kush nuk do… mirupafshim’ dhe i referohem të gjithëve në përgjithësi”. Sulmuesi dhe kapiteni zikaltër nuk përmend emra, por bën një fjalim të përgjithshëm.

Lautaro e fjalët për sezonin e ardhshëm të Inter

Në këtë pikë më pas Lautaro vazhdon fjalimin e tij: “Të gjithë duhet të riformatojmë gjithçka, unë jam i pari përgjegjës prandaj po flas, tani kërkoj falje te tifozët sepse një humbje tjetër dhemb më parë për ne, por kemi lënë gjithçka në fushë – përfundon argjentinasi që shton akoma –. Sezoni i ardhshëm? Ne do të luftojmë, por tani duhet të pushojmë pas një sezoni shumë të gjatë mendërisht dhe fizikisht, por tani duhet të pushojmë, të marrim energji dhe pastaj të fillojmë përgatitjen me gjithë dëshirën që kemi brenda”.