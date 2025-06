Plani italian për azilkërkuesit e kapur në Shqipëri ka ngecur

Ministri i Brendshëm i Gjermanisë shpreson që Bashkimi Evropian të mund të arrijë një marrëveshje në të gjithë bllokun për dërgimin e azilkërkuesve të dështuar që nuk mund të kthehen në shtëpi në vende të sigurta pranë atdheut të tyre të origjinës.

Konservatorët e kancelarit Friedrich Merz fituan zgjedhjet kombëtare të shkurtit me një premtim për të ulur nivelet e imigracionit, të cilat sondazhet e opinionit treguan se shumë votues i konsideronin jashtë kontrollit, megjithëse shifrat kanë rënë për më shumë se një vit.

Në një intervistë me gazetën Welt am Sonntag të botuar të shtunën, Ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt tha se qasja e përdorimit të vendeve të treta mund të funksiononte vetëm nëse do të kishte një konsensus në të gjithë Evropën.

“Ne kemi nevojë për vende të treta që janë të përgatitura të marrin migrantë që objektivisht nuk janë në gjendje të kthehen në vendet e tyre të origjinës,” i tha ai gazetës.

Më parë këtë muaj, Komisioni ekzekutiv i BE-së propozoi një skemë që do t’u lejonte shteteve anëtare të refuzonin kërkesat për azil nga migrantët që kaluan nëpër një vend të tretë “të sigurt” në rrugën e tyre drejt bllokut. Propozimet, të kritikuara nga grupet e të drejtave të njeriut, ende nuk janë miratuar nga qeveritë kombëtare ose Parlamenti Evropian.

“Asnjë shtet anëtar i BE-së nuk mund ta krijojë këtë model i vetëm: kjo do të duhet të ndodhë në nivel të BE-së. Ne po përgatisim themelet për këtë tani”, tha Dobrindt.

Premtimet fillestare të Dobrindt për të shtrënguar kontrollet kufitare me marrjen e detyrës zemëruan fqinjët të cilët protestuan kundër planeve për të kthyer në territorin e tyre ata migrantë që u zbulua se nuk kishin të drejtë të hynin në Gjermani.

Një plan italian për të përpunuar azilkërkuesit e kapur në det në Shqipëri ka ngecur për shkak të sfidave të gjykatës italiane. Një skemë nga Britania, e cila nuk është anëtare e BE-së, nën qeverinë e saj të mëparshme konservatore për të dërguar azilkërkuesit që mbërritën në Britani pa leje në Ruandë u anulua nga Kryeministri Keir Starmer kur ai mori detyrën vitin e kaluar./ Reuters