Plani i Iranit, Trump: S’mund t’a imagjinoj të jetë i pranueshëm, s’kanë paguar mjaftueshëm çfarë i kanë bërë njerëzimit

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se e ka pranuar planin e Iranit dhe se do t’a shqyrtojë atë, por sipas tij, s’beson të jetë i pranueshëm pasi ata ende nuk kanë paguar një çmim mjaftueshëm të madh për atë që i kanë bërë njerëzimit dhe botës gjatë 47 viteve të fundit, transmeton Gazeta Metro.
“Së shpejti do ta shqyrtoj planin që Irani sapo na ka dërguar, por nuk mund ta imagjinoj që do të jetë i pranueshëm, pasi ata ende nuk kanë paguar një çmim mjaftueshëm të madh për atë që i kanë bërë njerëzimit dhe botës gjatë 47 viteve të fundit. Faleminderit për vëmendjen tuaj për këtë çështje!”, tha ai në X.
I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent to us, but can’t imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have…
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 3, 2026
Sipas Tasnim News Agency, kërkesat e Iranit mbeten këto: përfundimi i bllokadës detare, garanci kundër veprimeve ushtarake, largimi i forcave amerikane nga periferia e tij, lirimi i aseteve të ngrira, reparacione, heqje e plotë e sanksioneve dhe ndalimi i luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, si dhe një mekanizëm i ri për Ngushticën e Hormuzit.
Irani gjithashtu pretendon se SHBA-ja ka propozuar një armëpushim 2-mujor, por këmbëngul që gjithçka të zgjidhet brenda 30 ditëve, duke synuar përfundimin e plotë të luftës dhe jo zgjatjen e një armëpushimi të përkohshëm.
According to Tasnim News Agency, Iran’s demands remain: end the naval blockade, guarantees against military action, removal of U.S. forces from its periphery, release of frozen assets, reparations, full sanctions relief, and a halt to fighting across all fronts including Lebanon,…
— Open Source Intel (@Osint613) May 3, 2026