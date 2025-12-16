Plagoset në Durrës tiktokeri i njohur ‘Gucci’

Personazhi i njohur i rrjetit social TikTok, Fabion Kuçi, i njohur si “Gucci”, është plagosur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Durrësit.
A2 CNN mëson se ngjarja ka ndodhur në lagjen nr. 9, e njohur si Lagjja e Re. Sipas Policisë së Durrësit, i riu është plagosur me armë zjarri në parakrah dhe ndodhet aktualisht në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Burime zyrtare bëjnë me dije se autori i dyshuar është identifikuar dhe policia po punon për kapjen e tij, ndërsa rrethanat e ngjarjes mbeten ende nën hetim.
Fabion Kuçi është një figurë mjaft aktive në TikTok, i njohur edhe për përplasjet virtuale me disa personazhe të tjerë të rrjeteve sociale.