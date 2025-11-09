Pjesëmarrje shumë e ulët e votuesve në zgjedhjet e 5 bashkive

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat e fundit sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet për pesë kryebashkiakët e Matit, Tepelenës, Vlorës, Beratit dhe Cërrikut.
Pjesëmarrja e përgjithshme deri në orën 15:00 ishte 16.08 për qind, ndësa sipas bashkive ndahet si më poshtë:
Berat – 16.7%, pra 3398 votues
Votues të regjistruar – 82.161 votues
Vlorë -10.68% %, pra 5582 votues
Votues të regjistruar – 171.895 votues
Cërrik – 21.39%, pra 1524 votues
Votues të regjistruar – 38. 724 votues
Mat -35.32%, pra 3278 votues
Votues të regjistruar – 29. 092 votues
Tepelenë – 28.74% , pra 1151 votues
Votues të regjistruar – 12.667 votues