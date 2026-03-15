‘Pishpirik me pishtole’: Gjestit ‘iu kërcënua liria’ po thotë menaxhmenti i tij mbas disa dite

Artisti nga Peja, Besart Kelmendi, i njohur me nofkën “Gjesti”, është dërguar në paraburgim për 1 muaj, për kërcënim, kanosje dhe armëmbajtje pa leje.
Ai para gjykatës ka deklaruar se veprimet për të cilat dyshohet i ka kryer në gjendje emocionale dhe ka kërkuar falje për rastin.
Deri tek arrestimi dhe gjykimi i Gjestit erdhi pasi artisti pati një konflikt që eskaloi në ish-shtëpinë diskografike të tij.
Sipas zërave, Gjestit i janë mohuar të drejtat financiare dhe autoriale të projekteve muzikore, gjë që ka acaruar atë.
Në mbrojtje të tij dhe duke e pohuar të njëjtën narrativë, është deklaruar edhe menaxhmenti aktual i tij – Three60.
Përmes një postimi në rrjete sociale, kjo kompani përçon mesazhin “Errësira nuk mund ta mposhtë ngjyrën”.
“Çdo artist meriton lirinë për të krijuar dhe për të ndarë zërin e tij me botën. Gjatë muajve të fundit, Gjesti është përballur me sfida të përsëritura që kërcënuan atë liri. Megjithatë, shpirti i tij, ngjyrat e tij dhe përkushtimi i tij ndaj artit të tij mbeten të palëkundura.
Kjo është një periudhë e vështirë, por nuk është një periudhë me të cilën ai përballet vetëm. Si një etiketë, ne qëndrojmë fort pranë Gjestit dhe nuk do të qëndrojmë thjesht në heshtje. Ne do të vazhdojmë të punojmë pa u lodhur për të mbrojtur të drejtat e tij, për të mbrojtur lirinë e tij dhe për të sfiduar padrejtësitë me të cilat është përballur gjatë rrugës.
Ne mbetemi të përkushtuar për të bërë gjithçka që është në fuqinë tonë për të siguruar që drejtësia të mbizotërojë dhe që zëri dhe arti i tij të mos i hiqen kurrë. Arti i vërtetë nuk mund të përmbahet. Liria krijuese mund të vidhet – por jo shpirti që qëndron pas saj.”, thuhet në deklaratën e kompanisë.