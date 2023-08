Pique transferohet në shtëpinë e Shakirës

Jeta e Gerard Piqué vazhdon të ndezë kurioziteti dhe polemika. Këtë herë, ish-futbollisti po bën bujë pasi dyshohet se ai dhe Clara Chía u vendosën në pallatin ku dikur ndau momente me Shakirën gjatë shtatzënisë së saj të parë.

“Ishte viti 2012 kur u kapën imazhet e shtatzënisë në atë shtëpi,” tha gazetari Pepe del Real për El Programa de Ana Rosa. Sipas Pepe, prona është gjithashtu shtëpia e parë e Shakirës në Spanjë.

“Shakira jetoi në atë shtëpi në vitin 2012 kur mbërriti në Barcelonë. Për më tepër, imazhet e Shakirës duke dalë nga spitali, të shtatzënë dhe të mbërritur në shtëpi ishin në atë shtëpi, e cila është në qytetin e Cambrils.”– tha më tej ai.

Sipas The Sun, Pepe del Real tha se shtëpia ishte një strehë për çiftin falë privatësisë së saj. “Është mjaft e sigurt, nuk është pranë detit, por ka shumë privatësi. Është një shtëpi e vjetër. Unë imagjinoj se ai do ta kishte marrë me qira ose do ta kishte përdorur në një fundjavë.”

Ai gjithashtu theksoi se kjo nuk është një pronë që ka blerë për të ndarë jetën e tij me Clarën. “Nuk është një fole e re dashurie, është një shtëpi që ai do ta përdorë për të jetuar me Clara Chía,” vuri në dukje ai.

Lëvizja e re vjen pasi Vanitatis, edicioni i stilit të jetesës nga media spanjolle, El Confidencial, siguroi se Pique përdori pronën e tij në Avenida Pearson për argëtimet e tij. Sipas mediumit, fqinjët e panë atë duke organizuar festa ekstravagante në kopsht, në pishinë ose në tarracë.

Burimet informuan gazetën se “dëshira e tij për të vazhduar të ndihej i ri duke bërë jetë nate dhe një jetë plot argëtim u përplas me dëshirën e [Shakirës] për të qenë në shtëpi dhe për të bërë një jetë shtëpiake”.

Kujtojmë se dyshja janë prindër të djemtë Milan, 9-vjeç dhe Sasha, 7-vjeç.