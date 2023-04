Pique për këngën e Shakirës: Nuk mendoi për pasojat

Ish-mbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique, ka folur për këngën e famshme të ish-partneres së tij Shakira, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ me Bizarrap, e cila përmbante një numër të madh ‘thumbimesh’ për të.

Ish-futbollisti ka kundërshtuar qëndrimin e këngëtares kolumbiane dhe ka sugjeruar që ajo të mos merrte parasysh ndjenjat e të tjerëve, ndërsa ai kritikoi edhe fansat e saj.

“Të kesh inat është shumë mirë, është në modë, por ne nuk mendojmë për pasojat që mund të ketë në nivelin mendor për personin që e hedhin. Funksionon shumë mirë për një person dhe është e mrekullueshme, por ne nuk mendojmë për personin tjetër më pas. Çfarë duhet të ndodhë? Ndoshta dikush kryen vetëvrasje dhe ne themi: “Oh, ne kemi shkuar shumë larg?” Jam shumë i zhgënjyer me atë që është shoqëria.”

Pique me një ton serioz ka treguar se si pasojë e këngës së Shakirës është ndjerë në shënjestër.

“Ju nuk e dini se çfarë kam marrë nga njerëzit që janë fansa të saj. Unë nuk e kam të keqen sepse janë njerëz që nuk i njoh fare. Nuk e di, ndoshta nuk kanë jetë. Çfarë rëndësie duhet t’u jepni se është zero. Nuk do t’i takoni kurrë në jetën tuaj, ata janë si robotë.”

Dyshja u ndanë kur Pique u përfol se e kishte tradhtuar Shakirën me Clara Chia-n dhe më pas pati një betejë të gjatë gjyqësore për të vendosur nëse dy fëmijët e tyre do të qëndronin në Barcelonë me të apo do të transferoheshin në Miami me të.