Pink mbështet publikisht Britney pas ndarjes nga Asghari

Pink po i dërgon mbështetje Britney Spears në mes të divorcit të saj nga Sam Asghari.

Gjatë ndalesës në Detroit të turneut të saj Summer Carnival, Pink ndryshoi tekstin e saj “Don’t Let Me Get Me”, për t’i treguar Spears pak dashuri. Në këngën origjinale, Pink këndon se është lodhur duke u krahasuar me Spears.

Në vend që të këndonte, “Tired of being compared to damn Britney Spears”, ajo këndoi “Sweet Britney Spears”. “Ajo është kaq e bukur / Kjo nuk jam unë,” vazhdon pjesa tjetër e rreshtit. Lëvizja u prit me shumë dashuri nga publiku pasi dëgjuan tekstin.

Ndërsa teksti besohej për një kohë të gjatë se ishte një diss për Spears, Pink i tha People se ajo është ndjerë gjithmonë si një motër e madhe për këngëtaren “Sometimes”. “Njerëzit mendojnë se unë po e ofendoja Britney-n në “Don’t Let Me Get Me”, por unë gjithmonë jam ndjerë si një motër e madhe për të”, u shpreh artistja për median në atë kohë. “Unë jam shumë mbrojtëse ndaj saj dhe ajo është personi më i ëmbël në botë.”

Shfaqja e mbështetjes vjen mes lajmeve se Spears dhe Asghari vendosën të ndaheshin pas vetëm një viti martesë. ET mësoi ekskluzivisht se Asghari bëri kërkesë për divorc më 16 gusht, vetëm disa orë pasi u publikua lajmi se çifti ishte ndarë. Sipas TMZ, dyshja i dhanë fund pas një debati që përfshinte akuza për tradhëti.