Pink i kundërpërgjigjet fansit pas komentit për pamjen e saj.

Pink iu përgjigj një kritiku në internet i cili shkoi në X (ish-Twitter) të martën për të theksuar se ajo “është plakur”.

Duke iu përgjigjur komentit, fituesja e Grammy shpjegoi se mosha është vetëm një numër dhe ajo po plaket me hijeshi. “Po, edhe pse nuk ndihem e vjetër, rritja është në fakt ‘mirënjohja’ ime e parë çdo ditë”, ka shkruar këngëtarja e “Raise Your Glass”. “Çfarë bekimi të kesh jetë, vite.”

Komenti erdhi pasi këngëtarja njoftoi se po shtonte më shumë data në turneun e saj Summer Carnival 2024.

Një fans e komplimentoi krijuesin e hitit duke shkruar, “Të plakesh është një bekim dhe je absolutisht mahnitëse!!!” Ndërkohë, të tjerë e sulmuan fansin që ndjeu nevojën për të komentuar.

“Është pothuajse sikur njerëzit plaken me kalimin e kohës?” shkroi një person. “E dini se si funksionon jeta po? Njerëzit plaken me kalimin e kohës. Ashtu si do të plakeni nëse jeni mjaftueshëm me fat. Nuk është një fyerje. Është një privilegj të rritesh, jo të gjithë e kanë këtë mundësi. Bëj më mirë,” thirri një i dytë.

“Njerëzit plaken,” tha një tjetër.

Fans të tjerë këmbëngulën se këngëtarja e “Just Give Me a Reason” nuk dukej në moshën e saj pasi e panë nga afër në turneun e saj Trustfall këtë vit.

“Epo ajo nuk dukej 44 në qershor të këtij viti. Më beso se isha mjaft afër!!” shkroi një fans përkrah një fotoje të Pink-ut në skenë.