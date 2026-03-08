Pilula të dyshuara në makinë, Britney Spears rrezikon burg

Britney Spears dyshohet se kishte pilula në posedim kur u arrestua për drejtim automjeti në gjendje të dehur , ndërsa analizat laboratorike mund të përcaktojnë nëse këngëtarja rrezikon edhe burg.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Sipas burimeve të cituara nga TMZ, pilulat e gjetura dyshohet se janë Adderall, një medikament që Spears dyshohet se e ka siguruar gjatë një udhëtimi të fundit në Mexico. Burimet thonë se një nga arsyet pse këngëtarja udhëton shpesh drejt këtij vendi lidhet pikërisht me sigurimin e këtij ilaçi.
Autoritetet po testojnë aktualisht pilulat për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për Adderall të pastër apo nëse përmbajnë edhe substanca të tjera të rrezikshme. Në disa raste, ilaçet e blera në mënyrë jozyrtare mund të përzihen me substanca si fentanyl, kokainë apo metamfetaminë.
Menaxheri i saj, Cade Hudson, reagoi për TMZ duke thënë:
“Ky ishte një incident fatkeq dhe plotësisht i papranueshëm. Britney do të ndërmarrë hapat e duhur dhe do të bashkëpunojë me ligjin. Shpresojmë që kjo të jetë një pikënisje për ndryshimet që ajo ka nevojë në jetën e saj dhe që të marrë mbështetjen e duhur në këtë periudhë të vështirë.”
Sipas burimeve, situata mund ta shtyjë këngëtaren të hyjë sërish vullnetarisht në një program serioz rehabilitimi.