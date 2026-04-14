Pezeshkian i lutet Evropës të ndërhyjë për ‘riparimin’ e marrëdhënieve me Trump

Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, i kërkoi Evropës të luajë një rol më aktiv në shtyrjen e Shteteve të Bashkuara drejt një marrëveshjeje, duke thënë se diplomacia mbetet mënyra më e mirë për të zgjidhur mosmarrëveshjet.
Në një telefonatë me Presidentin e Francës, Emmanuel Macron, Pezeshkian tha se Irani ishte gati të vazhdonte bisedimet brenda rregullave ndërkombëtare dhe se Evropa mund ta inkurajonte Uashingtonin të ndiqte atë kornizë.
“Pavarësisht mirëkuptimit në nivel ekspertësh midis palëve, kërkesat e tepërta dhe mungesa e vullnetit politik midis zyrtarëve të lartë amerikanë kanë penguar finalizimin e një marrëveshjeje,” tha ai.
“Qasjet e bazuara në kërcënime, presion dhe veprime ushtarake nuk janë efektive dhe vetëm sa do të shtojnë kompleksitetin e çështjeve,” shtoi ai.
Pezeshkian tha se Irani e sheh diplomacinë si rrugën e preferuar dhe mbetet i gatshëm për dialog, duke mbrojtur njëkohësisht interesat e tij kombëtare.
Ai tha gjithashtu se Irani është përpjekur të sigurojë transport të sigurt në Ngushticën e Hormuzit dhe paralajmëroi se çdo kërcënim për rrugën ujore mund të ketë pasoja të gjera për tregtinë globale.