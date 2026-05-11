Pete Davidson rikthen konfliktin me Kanye West

Pete Davidson ka rikthyer vëmendjen te konflikti i tij i vjetër me Kanye West, duke bërë një koment të fortë gjatë spektaklit “The Roast of Kevin Hart” në Netflix.
Komediani 32-vjeçar ironizoi reperin teksa po tallej me komedianin Tony Hinchcliffe dhe aktivistin konservator Charlie Kirk. Në skenë, Davidson tha se Hinchcliffe i kujtonte Kirk-un, përpara se të shtonte: “Asgjë që do të thuash sonte nuk mund të më lëndojë. Kam qenë në konflikt me Kanye, kështu që kam dëgjuar sulme nga nazistë më të mirë.”
Deklarata shkaktoi reagime të forta në sallë dhe menjëherë u bë virale në rrjetet sociale.
Përplasja mes Pete Davidson dhe Kanye West nisi në vitin 2022, kur komediani ishte në një lidhje me ish-bashkëshorten e reperit, Kim Kardashian. Në atë periudhë, West publikoi vazhdimisht postime kundër Davidson, duke përhapur pretendime dhe akuza personale ndaj tij.
Në atë kohë, burime pranë Davidson deklaruan se ai kishte zgjedhur të mos reagonte publikisht “nga respekti për Kim Kardashian”.
Lidhja mes Davidson dhe Kardashian përfundoi pas nëntë muajsh, ndërsa divorci i Kardashian me West u finalizua më vonë gjatë vitit 2022. Ish-çifti kanë katër fëmijë së bashku.
Ndërkohë, Kanye West ka qenë vazhdimisht në qendër të kritikave për deklaratat e tij antisemitike. Në vitin 2022, ai humbi bashkëpunime të mëdha me kompani si Adidas, Balenciaga dhe Gap pas komenteve të tij publike.
Më herët këtë vit, reperi publikoi një kërkim faljeje në një reklamë të The Wall Street Journal, duke deklaruar se “nuk është nazist” dhe se pendohet për sjelljet e tij të mëparshme.