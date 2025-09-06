Pesë favoritët për të fituar Kupën e Botës 2026

Kupa e Botës 2026 është tani më pak se një vit larg fillimit dhe ekipet kombëtare tashmë kanë filluar të sigurojnë kualifikimin në turneun më të madh të shteteve në botë, transmeton Gazeta Metro.
Një numër kombëtaresh të mëdha janë kualifikuar tashmë për Kampionatin Botëror, me skuadrat kombëtare evropiane që janë ende në fushatën e tyre kualifikuese.
Pavarësisht kësaj, tashmë është bërë një analizë e inteligjencës artificiale mbi atë se kush janë favoritët për të fituar Kupën e Botës 2026.
Sipas asaj që është publikuar nga faqja Score 90, Spanja është favoritja më e madhe për të fituar Kampionatin Botëror, pasi u jepet një probabilitet prej 14% për ta arritur këtë.
Brazili është menjëherë pas tyre me një probabilitet prej 11% për të fituar titullin e gjashtë të Kupës së Botës, ndërsa Franca gjithashtu ka një shans prej 11%.
Ajo që është interesante është se Argjentina nuk është as në tre favoritët kryesorë tani për tani, duke i dhënë një shans prej 9% për të mbrojtur Kupën e Botës në SHBA.
Argjentina renditet e pesta, teksa e katërta renditet kombëtarja e Anglisë, e cila ka 10 për qind shanse për të fituar trofeun e Kupës së Botës.