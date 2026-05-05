Përshkallëzohet situata në Ngushticën e Hormuzit/ SHBA godet anijet iraniane

Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar, se SHBA-të kanë goditur shtatë mjete të shpejta detare iraniane në Ngushtica e Hormuzit, ndërsa Irani ka sulmuar objektet e naftës në Emiratet e Bashkuara Arabe.
“Ne qëlluam shtatë anije të vogla ose, siç i quajnë ata, anije “të shpejta”. Janë të gjitha ato që u kanë mbetur”, tha Trump.
Nga ana e tij, Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi nëpërmjet “X”, se zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit tregojnë se nuk ka zgjidhje ushtarake për një krizë politike. Araghchi tha se bisedimet po përparojnë dhe se Pakistani po ndihmon pozitivisht në këtë proces, por ajo që duhet të ketë kujdes është SHBA.
Versione kontradiktore
Uashingtoni tha se anije tregtare me flamur amerikan kaluan nëpër ngushticë të hënën, por Teherani i quajti këto deklarata krejtësisht të rreme. Kompania e transportit detar Maersk tha se anija e saj me flamur amerikan, Alliance Fairfax, ishte larguar nga Gjiri Persik nën shoqërimin ushtarak amerikan pa incidente dhe me ekuipazhin e saj të sigurt. Kompania tha se i ishte ofruar mundësia e largimit të anijes nën mbrojtje ushtarake si pjesë e operacionit që po promovohet nga Uashingtoni.
Sulme ndaj anijeve dhe infrastrukturës energjetike
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Koreja e Jugut raportuan sulme ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë, autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe thanë se një tanker që i përkiste kompanisë shtetërore Adnoc u godit dhe një shpërthim dhe zjarr shpërtheu në portin e naftës të Fujairah, duke plagosur tre persona.
Autoritetet thanë se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan, duke kapur 12 raketa balistike, tre raketa lundrimi dhe katër dronë. Abu Dhabi i quajti sulmet një “përshkallëzim të rrezikshëm” dhe tha se rezervonte të drejtën për tu përgjigjur, ndërsa media shtetërore iraniane tha se Teherani nuk ka plane për të synuar Emiratet e Bashkuara Arabe.
Reagimet ndërkombëtare dhe implikimet e energjisë
Udhëheqësit ndërkombëtarë i dënuan sulmet, me Presidentin Francez Emmanuel Macron që i quajti ato të pajustifikuara dhe të papranueshme dhe Kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer që tha se vendi i tij do të vazhdonte të mbështeste mbrojtjen e partnerëve të saj të Gjirit.
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent u rrit me më shumë se 5% në mbi 115 dollarë për fuçi për shkak të shqetësimeve në lidhje me sigurinë energjetike. Ngushtica e Hormuzit ka qenë kryesisht e mbyllur që nga shkurti, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ajrore kundër Iranit, me Teheranin që u përgjigj duke bllokuar kalimin nëpër rrugën ujore strategjike, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit në botë.
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur në fillim të prillit, transporti detar mbetet i kufizuar, me rreth 20,000 marinarë në 2,000 anije ende të bllokuara në rajon. Trump tha se SHBA-të po merrnin kërkesa nga shumë vende për të liruar anijet që mbeten të bllokuara, duke paralajmëruar se do të përdoret forcë nëse operacioni pengohet. Në Oman, dy persona u plagosën kur një shtëpi u godit në zonën Buha, përgjatë vijës bregdetare të Ngushticës së Hormuzit, sipas mediave shtetërore. Ndërsa, Katari dënoi sulmet dhe bëri thirrje për rihapjen pa kushte të Ngushticës.