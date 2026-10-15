Përshkallëzohet protesta, u vihet flaka stolave në Korçë

Një incident është regjistruar në qytetin e Korçës gjatë protestës së të rinjve, ku disa stola në hapësirën publike janë përfshirë nga flakët. Ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit, ndërsa protesta është shoqëruar me tensione dhe incidente të ndryshme.

Korça është një prej qyteteve ku janë raportuar skena të dhunshme gjatë tubimeve të zhvilluara nga studentët dhe gjimnazistët. Protestuesit kanë marshuar në rrugët e qytetit, duke shprehur pakënaqësitë e tyre, ndërsa situata është tensionuar edhe nga ndërhyrjet e policisë.

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