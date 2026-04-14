Përsëritja e penalltisë, Yzeiraj nën akuzë: pse arbitri i dha mundësi tjetër Ze Gomes

Në Elbasan Arena Partizani ka dalë i mposhtur 3-0 nga Elbasani, që për më tepër luante edhe me 10 lojtarë. Të kuqtë kanë humbur vendin e katërt në renditje të kaluar nga Dinamo, por në shënjestër kanë vendosur arbitrin Olsion Yzeiraj, që në minutën e 56′ ka akorduar penalltinë me të cilën verdheblutë kaluan në avantazh.
Nuk është akordimi i penalltisë, për prekjen me dorë nga Isgandarli, që ka shpërthyer zemërimin e Partizanit, por vendimi i arbitrit Yzeiraj për të përsëritur penalltinë, pasi portieri Qirko priti goditjen e parë të Ze Gomes. Sulmuesi u paraqit tek pika e bardhë dhe pas disa minutash provokime e vonesash, pa t’i pritej goditja e tij nga portieri Qirko. Një pritje që solli shpërthim emocional të të kuqve, të cilët festuan si të çmendur duke menduar se kishin shpëtuar.
Por pikërisht në atë moment Yzeiraj bëri me shenjë se penalltia duhej përsëritur. Fillimisht u mendua se arbitri kishte parë portierin të dilte nga porta, por pamjet filmike treguan se Qirko kishte mbetur në vijë, me një këmbë madje brenda portës. Kjo rrëzon mundësinë që të ishte shkaku i përsëritjes së 11 metërshit, duke bërë që Yzeiraj të ketë parë lojtarët e Partizanit, Qakën konkretisht të jetë futur në zonë para ekzekutimit nga Ze Gomes.
Edhe këtu, nëse është kështu, nuk ka asgjë evidente dhe për një standard të tillë, duhen përsëritur pothuaj të gjithë penalltitë, sepse hyrje të tilla kaq jo invazive ndodhin në të gjitha rastet. Kjo logjikë ka tërbuar klubin kryeqytetas, që pas përsëritjes pa të kalonte në disavantazh dhe në fund të humbiste ndeshjen 3-0.
Edhe në kartonin e kuq, që la Elbasanin me 10 lojtarë, Yzeiraj kishte treguar fillimisht kartonin e verdhë në minutën e 20 dhe vetëm VAR ndryshoi ngjyrën e kartonit për Mustën.