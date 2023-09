Përse Kardashian-Jenner ndryshojnë mënyrën e veshjes në bazë të të dashurit

Një t-shirt e zezë dhe një palë xhinse, një veshje e domosdoshme dhe jetëshpëtuese në shumë raste, por jo për Kylie Jenner. Ku ndodhet ajo Kylie që i pëlqente të mbante paruke shumëngjyrëshe? taka stileto dhe kostume provokuese? Në finalen e US Open, 26-vjeçarja zgjodhi një veshje shumë bazike në krahasim me standardet e saj, e koordinuar me atë të gjysmës së saj më të mirë, aktorit 27-vjeçar Timothée Chalamet. Me syze dielli, bluza dhe xhinse, çifti zgjodhi një kombinim pothuajse inkognito, i cili sipas fansave nuk do të pasqyronte personalitetin e më të voglës nga motrat Kardashian-Jenner. Por përgjigja, nga Kylie, nuk vonoi shumë për të mbërritur.

“Për momentin nuk jam në depresion”, tha ajo me ironi, “po bëj pak pushim, por së shpejti do të jem sërish me stil, mos u shqetësoni”, shtoi ajo. Megjithatë, stili i saj i ri, nëse Zoti mund ta përcaktojë si të tillë, është shumë i ndryshëm nga veshjet e ndezura që në të kaluarën ajo shfaqte si në tapetin e kuq ashtu edhe gjatë jetës së përditshme, përkrah ish të dashurit të saj Travis Scott.

Çështja u ngrit nga podkasti Giggly Squad, në të cilin Paige DeSorbo nisi një gërmim te Kardashians duke deklaruar se “çdo të dashur që kanë, ata fillojnë të duken si ai”, madje duke e krahasuar këtë fenomen me “qentë që ata fillojnë të ngjasojnë me pronarët e tyre”. Në të kaluarën, në fakt, është diskutuar shumë për stilin e Kourtney Kardashian, e cila filloi të marrë një pamje të papritur punk, sapo filloi lidhjen e saj të dashurisë me Travis Barker.