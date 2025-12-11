Përplasje Noka-Balla: “Injorant”, “Flamuri që s’di ku është ngritur flamuri”

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla, pas rinisjes së seancës plenare, ironizoi Flamur Nokën që më herët e ofendoi duke i thënë “injorant”.

Balla i kujtoi Nokës gafën që bëri nga Vlora për Ditën e Pavarësisë kur tha se flamurin e kishte ngritur Skënderbeu.

“Ju talleni me kërkesën tuaj për mocion për debat për zgjedhjet, talleni për raportin e OSBE/ODIHR. Si thatë lepuri, po këta kush janë? Ne jemi këta. Kur të të fyejë ky i vetmi Flamur që nuk e di kur është ngritur Flamuri është fundi i botës.”, tha Balla.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top