Përplasje Noka-Balla: “Injorant”, “Flamuri që s’di ku është ngritur flamuri”

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla, pas rinisjes së seancës plenare, ironizoi Flamur Nokën që më herët e ofendoi duke i thënë “injorant”.
Balla i kujtoi Nokës gafën që bëri nga Vlora për Ditën e Pavarësisë kur tha se flamurin e kishte ngritur Skënderbeu.
“Ju talleni me kërkesën tuaj për mocion për debat për zgjedhjet, talleni për raportin e OSBE/ODIHR. Si thatë lepuri, po këta kush janë? Ne jemi këta. Kur të të fyejë ky i vetmi Flamur që nuk e di kur është ngritur Flamuri është fundi i botës.”, tha Balla.