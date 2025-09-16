Përpjekje për korrupsion te Topi i Artë e justifikimi absurd: “Faji i një stazhieres”

Nuk shpërtheu skandali klasik, por pak ka munguar në momentin kur Neal Gardner, një nga gazetarët përfaqësues të Australisë i thirrur për të votuar për “Topi i Artë 2025”, publikoi atë që dukej si një përpjekje e vërtetë korrupsioni, në favor të Ousmane Dembélé, sulmuesit të PSG-së, për shumëkënd më i denji pasues i Rodrit. Ndërsa po mbylleshin votat, Gardner mori një e-mail të çuditshme nga një agjenci komunikimi indiane jo fort e identifikuar e cila, sapo u zbulua, e justifikoi të gjithë ngjarjen me një arsye në kufijtë e surreales: “Një nismë spontane e dërguar nga një stazhiere e re, një studente e pasionuar pas futbollit”.
Çfarë ndodhi gjatë votimit për Topin e Artë të ri: denoncimi i Neal Gardner
Asnjë parregullsi, gjithçka u zhvillua në fund në mënyrë më se të rregullt, por për Topin e Artë të ardhshëm – i cili do të dorëzohet më 23 shtatorin e ardhshëm – u shkua shumë pranë që gjithçka të prishej falë nismës së një agjencie gati fantomatike me seli në Indi që kontaktoi një nga gazetarët e thirrur të jepnin preferencën e tyre, i cili më pas e bëri gjithçka publike, duke ngritur një stuhi që nuk do të ketë pasoja, edhe pse efekti mediatik ishte i rëndësishëm. Gardner e denoncoi gjithçka më 12 shtator, kur publikoi në rrjete sociale një screenshot të një e-maili të marrë nga një agjenci që i ofronte “të promovonte kandidaturën e Ousmane Dembélé”, në pritje të përcaktimit se si do të kuantifikohej kompensimi eventual.
E-maili me kërkesën për një preventiv mbi kompensimin
Përmbajtja e e-mailit nuk lë vend për dyshime mbi qëllimet përfundimtare: “Jemi duke planifikuar një fushatë për të nxitur dialogun dhe për të forcuar narrativën mbi kandidaturën e Ousmane Dembélé për “Topi i Artë”, lexohej në shënim. “Në veçanti, do të donim të ofronim tre postime në Twitter të hartuara me kujdes çdo javë për një muaj, duke theksuar paraqitjet e tij, ndikimin e tij dhe argumentet në mbështetje të njohjes së tij. Duke marrë parasysh besueshmërinë dhe influencën tuaj brenda komunitetit të futbollit, pjesëmarrja juaj do t’i shtonte një peshë të konsiderueshme kësaj bisede. Në këtë pikë, do të dëshironim të kërkonim një preventiv për këtë bashkëpunim”.
Agjencia që “shtyu” Ousmane Dembélé drejt Topit të Artë
Sigurisht, nisën hetimet dhe verifikimet dhe u konstatua menjëherë që kjo kompani fantomatike – që quhet Bangrr International, me seli në Indi dhe e themeluar nga Ali Husain, e cila synon të bëhet “një fuqi e gjeneratës së re në marketing, reklamë dhe përmbajtje, që rishkruan storytelling-un e markave të luksit” – nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë apo të tërthortë me Ousmane Dembélé, i cili konfirmoi menjëherë mospërfshirjen e tij totale në atë që kishte ndodhur.
Ok, here goes…
I was recently approached by a PR agency to run a PAID campaign in favour of Dembele’s Ballon d’Or run.
I don’t know who’s funding this, but I think it’s absolutely ridiculous and I had to raise awareness. https://t.co/fRwSzCBZuf pic.twitter.com/JaOsUNj0KP
— Neal (@NealGardner_) September 12, 2025
Justifikimi absurd: “Faji i një stazhiereje”
Sigurisht, përballë bujës mediatike të shkaktuar nga denoncimi i Gardner, në përpjekje për të shpjeguar çfarë kishte ndodhur realisht duke larguar fantazmat e një tentative korrupsioni, foli CEO i kompanisë, Ali Husain: “Ky e-mail ka qenë një nismë spontane e dërguar nga një stazhiere e re e agjencisë sonë. Studente e pasionuar pas futbollit, reklamës dhe krijimit të përmbajtjeve digjitale, stazhierja kishte vënë re mesazhin e fundit të z. Gardner që përmendte kërkesa për bashkëpunime.
Kjo e frymëzoi të bënte një kërkim personal mbi mënyrën se si influencerët dhe gazetarët strukturojnë partneritetet e tyre për promovimin e markave, në veçanti në sektorin e futbollit”, deklaroi Ali Husain për mediat amerikane. “Stazhierja e pa këtë si një mundësi për të mësuar mbi një segment tjetër të panoramës digjitale” – vijoi të justifikohej kompania. “Më pas dërgoi një mesazh spekulativ për të pyetur mbi tarifat standarde të sektorit. Bëhet fjalë për një nismë të izoluar, e motivuar nga kureshtja edukative, jo për një direktivë të agjencisë sonë apo një fushatë të porositur nga palë të treta.”