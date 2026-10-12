Përmirësohen kushtet atmosferike/ Parashikimi i motit për sot, 12 tetor 2026

Java do të startojë me një përmirësim të ndjeshëm të kushteve atmosferike në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke lënë pas motin e paqëndrueshëm dhe me reshje që përfshiu vendin gjatë fundjavës.

Sipas parashikimeve sinoptike për ditën e sotme, 12 tetor 2026, moti do të karakterizohet nga një stabilizim i gradualshëm. Përgjatë ditës do të ketë alternime vranësirash kalimtare dhe intervale të gjata me kthjellime e diell në pjesën më të madhe të qarqeve.

Pavarësisht kthjellimit të motit, sinoptikanët bëjnë me dije se në zona të caktuara e kryesisht me relief malor nuk përjashtohet mundësia për shfaqjen e reshjeve të dobëta dhe krejtësisht të izoluara të shiut.

Temperaturat pritet të pësojnë një rritje të lehtë në vlerat e mesditës, ndërsa era do të fryjë e lehtë deri mesatare, duke lehtësuar stabilizimin e situatës në të gjithë bregdetin dhe zonat e ulëta.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top