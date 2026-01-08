Përmbytjet dhe një viktimë/ Prokuroria e Durrësit kërkon hetim për shpërdorim detyre

Prokuroria e Durrësit kërkon hetimin mbi përmbytjet në qytetin e Durrësit.
Në shkresë përmendet se hetimet kanë nisur mbas reshjeve të shiut të datave 6 dhe 7 janar, kur kanë ndodhur disa përmbytje në disa rrugë të qytetit dhe në zonat përreth.
Gjendja e krijuar, shkruhet në dokument, ka penguar procesin mësimore dhe mjekësore dhe ka penguar gjithashtu përdorimin e rrugëve urbane dhe kombëtare. Përmbytjet e banesave kanë vendosur në rrezik jetët e qytetarëve.
Në shkresë thuhet se kjo jep të dhëna të mjaftueshme se jemi përpara një fakti penal. Kryeprokurorja Suela Beluli në këtë urdhër të hetimeve, siç raporton Anila Hoxha, përkon në çuarjen e hetimeve të këtyre pasojave dhe shkaqet kanë ardhur nga mospërmbushja e detyrës për shkak të mosfunksionimit të Hidrovorit.
Në dokument thuhet se në urdhër thuhet se nga përmbytjet ka ardhur një pasojë që është vdekja e punonjësit të ndërmarrjes komunale plazh. Ky shtetas ka shkuar në zonë për të vrojtuar situatën nga afër dhe dyshohet se ka humbur jetën nga rrjedha e ujit. Për këtë arsye Prokuroria dyshon se duhet të hetohet për shpërdorim të detyrës nga personat përgjegjës të mirëmbajtjes së Durrësit.
Hetimet kërkohen në drejtim të mospërmbushjes së rregullt të detyrës ndaj atyre që kanë për detyrë për situatën.
Kjo ka sjellë dëmtimin e rëndë të interesave të shtetasve dhe ka sjellë pasoja të rënda në të mirat pasurore. Shihet e arsyeshme për Prokurorinë për veprën penale të shkatërrimit të pronës me përmbytje dhe shkatërrim të pronës nga pakujdesia. Ndaj kryeprokurorja kërkoi të administroheshin të gjitha aktet e nevojshme dokumentare dhe të merren në pyetje personat që kanë dijeni.