Përmbytje në Kenia, mbi 60 të vdekur

Të paktën 62 persona kanë vdekur në Kenia gjatë javës së kaluar, pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje. Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje të papara prej vitesh.
Lumenjtë kanë dalë nga shtrati, duke përmbytur shtëpitë dhe duke dëmtuar rrugët, linjat e energjisë dhe të ujit. Ministria e Brendshme paralajmëroi se pjesë të ndryshme të vendit po vazhdonin të përjetonin shira të rrëmbyeshëm, duke rritur rrezikun e përmbytjeve.
Autoritetet u kanë kërkuar banorëve në zonat e ulëta të zhvendosen në vende më të sigurta dhe më shumë se 2,000 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për të kërkuar strehim. Policia thotë se operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë pas shiut të rrëmbyeshëm dhe përmbytjeve shkatërruese që kanë prekur pjesë të ndryshme të vendit.
Presidenti William Ruto deklaroi se furnizime urgjente me ushqim dhe ndihmë mjekësore po u dorëzoheshin të prekurve. Më shumë se 100 persona kanë humbur jetën në Etiopi pas përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dheut në jug të vendit. Shumë faktorë kontribuojnë në përmbytje, por një atmosferë ngrohëse e shkaktuar nga ndryshimet klimatike i bën reshjet ekstreme më të mundshme.