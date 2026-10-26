Përmbysje në pesë minuta, Dinamo rrëzon Egnatian dhe futet në garën për kreun

Egnatia pëson humbjen e dytë në kampionat, e përmbysur 2-1 nga Dinamo në Elbasan Arena. Rrogozhinasit e nisën sfidën me golin spektakolar të Kryeziut, por nuk arritën të administronin avantazhin. Blutë reaguan me shpejtësi, përmbysën gjithçka brenda pesë minutash dhe i shkaktuan kampionëve humbjen e dytë në kampionat. Egnatia humbet mundësinë për të kaluar Teutën, ndërsa Dinamo konfirmon ambiciet për të luftuar në majën e renditjes.
Egnatia paguan lodhjen në Conference League
Ngarkesa e sfidës europiane në Aarhus duket se ka lënë gjurmët e saj te Egnatia. Vetëm tri ditë pas një përballjeje që kërkoi shumë energji fizike dhe psikologjike, skuadra e Edlir Tetovës u përball me një tjetër test të vështirë në kampionat, këtë herë përballë Dinamos.
Trajneri Dede zgjodhi të ndryshonte tetë nga 11 titullarët që kishin luajtur në Europë, një vendim i kuptueshëm për të menaxhuar forcat e grupit. Megjithatë, rotacioni nuk e pengoi Egnatian të hynte mirë në ndeshje dhe të merrte shpejt kontrollin e rezultatit.
Goli i Kryeziut ishte një moment i veçantë, që i dha skuadrës rrogozhinase avantazhin dhe krijoi përshtypjen se kampionët mund ta menaxhonin me qetësi sfidën. Për afro gjysmë ore, Egnatia ishte më kërkuese dhe më e rrezikshme, duke shfrytëzuar vështirësitë e kundërshtarit për t’u organizuar pas pësimit të golit.
Montenegro, vetë Kryeziu dhe Albanese patën mundësi për të thelluar diferencën. Nëse njëra prej këtyre rasteve do të ishte shndërruar në gol, rrjedha e takimit mund të kishte marrë një drejtim krejt tjetër.
Dinamo godet dy herë dhe përmbys ndeshjen
Në momentin kur Egnatia dukej se kishte gjetur mënyrën për ta kontrolluar lojën, Dinamo reagoi me vendosmëri. Blutë nuk u dorëzuan pas avantazhit të kundërshtarit dhe arritën të riktheheshin në ndeshje përmes dy goditjeve të njëpasnjëshme, që ndryshuan të gjithë panoramën e takimit.
Gjithçka u vendos brenda vetëm pesë minutash. Fillimisht, Rifa shërbeu për Lorenco Vilën, i cili u gjend në pozicionin e duhur për të dërguar topin në rrjetë dhe për të rikthyer baraspeshën në minutën e 32′. Pak më vonë, në të 37′, Silva uli topin për Qefalijan, i cili u tregua i saktë me një goditje diagonale, duke përmbysur rezultatin.
Ishte një reagim që dëshmoi se Dinamo zotëron cilësi dhe karakter për të përballuar momentet e vështira. Pas një fillimi ku u vu nën presion, skuadra kryeqytetase përfitoi nga hapësirat dhe shfrytëzoi me efikasitet rastet e saj, duke e kthyer një situatë të komplikuar në një avantazh të çmuar.
Egnatia shton forcat, por nuk gjen golin e barazimit
Pas përmbysjes, Egnatia u përpoq të ndryshonte sërish rrjedhën e ndeshjes. Dede ndërhyri duke aktivizuar titullarët dhe duke kërkuar më shumë freski e forcë në fazën sulmuese. Nga ana tjetër, Dinamo tentoi të menaxhonte avantazhin dhe të shfrytëzonte hapësirat përmes kundërsulmeve, edhe pse këto mundësi nuk u shfaqën me vazhdimësinë e dëshiruar.
Kampionët patën një mundësi të rëndësishme për të barazuar në minutën e 52-të, kur Kryeziu nuk arriti të shfrytëzonte rastin për të rikthyer ekuilibrin. Ky episod rezultoi i rëndësishëm, pasi një gol në atë moment mund t’i jepte Egnatias shtysën e nevojshme për të rihapur plotësisht sfidën.
Deri në përfundim, rrogozhinasit kërkuan mënyra për të rikuperuar disavantazhin, por nuk arritën të gjenin rrugën drejt rrjetës. Dinamo, nga ana tjetër, ruajti epërsinë dhe mbrojti një fitore me peshë të madhe për vazhdimësinë e kampionatit.
Humbje me pasoja për renditjen, Dinamo i afrohet kreut
Për Egnatian, kjo humbje përfaqëson një mundësi të humbur në garën për vendin e parë. Skuadra mbetet me 18 pikë nuk arriti të përfitonte nga rasti për të kaluar Teutën në krye të renditjes dhe regjistroi disfatën e dytë në kampionat. Përtej pikëve të humbura, shqetësimi qëndron te pamundësia për ta ruajtur avantazhin, pavarësisht një nisjeje premtuese dhe disa rasteve për ta mbyllur ndeshjen më herët.
Dinamo, përkundrazi, del e forcuar nga kjo përballje. Përmbysja ndaj kampionëve nuk i siguron vetëm tri pikë, por e pozicionon skuadrën në një rol më të rëndësishëm në garën për titull. Blutë janë tashmë në vendin e tretë me 15 pikë dhe mund të shohin me më shumë besim drejt kreut, ndonëse vazhdimësia do të jetë vendimtare për të konfirmuar ambiciet e tyre.
Në një kampionat ku diferencat mes skuadrave pretendente mund të ndryshojnë brenda pak javësh, kjo fitore mund të ketë vlerë të dyfishtë për Dinamon: pikët e fituara dhe mesazhin se është gati të përfshihet seriozisht në luftën për majën e renditjes. Për Egnatian, ndërkohë, sfida e radhës do të jetë reagimi pas një humbjeje që erdhi në një moment kur skuadra kërkonte të shfrytëzonte maksimalisht mundësinë për t’u ngjitur në krye.