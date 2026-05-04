Përleshje në një burg të Greqisë, vriten dy të burgosur gjatë konfliktit

Një përleshje e dhunshme në një burg në veri të Greqisë ka përfunduar me vdekjen e dy të burgosurve, sipas raportimeve të mediave lokale.
Ngjarja ndodhi në burgun e Nigrita Prison, ku viktimat, një shtetas algjerian dhe një iranian, humbën jetën gjatë konfliktit. Kathimerini raportoi se autoritetet kanë arrestuar 11 të burgosur, përfshirë dy persona që dyshohen si autorët kryesorë të vrasjes.
Pas incidentit, forcat e sigurisë zhvilluan një bastisje në ambientet e burgut, ku u sekuestruan disa objekte të rrezikshme, përfshirë thika të improvizuara dhe dërrasa druri.
Shkaqet e përleshjes mbeten ende të paqarta, ndërsa hetimet nga autoritetet greke janë në vijim.