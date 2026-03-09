Përjashtohen nga Kuvendi me 10 ditë Gazment Bardhin dhe Klevis Balliun

Sekretariati i Etikës vendos 10 ditë përjashtim për kreun e Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi dhe deputetin Klevis Balliu.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ky vendim erdhi pasi Partia Socialiste kërkoi të merrej masa e përjashtimit për dy deputetët demokratë pas seancës së fundit në Parlament ku pati përplasje dhe debate të forta.
PD nga ana tjetër ka kërkuar përjashtimin me 60 ditë të kreut të Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Ballës për shkak të fjalorit të përdorur drejt deputetes demokrate, Albana Vokshi. Sekretariati i Etikës pritet të marrë vendimin edhe për kërkesën e PD-së për Ballën.