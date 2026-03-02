Përjashtim për kë mbulon gojën në fushë: FIFA kundër racizmit, norma e re në Botëror

Lufta kundër racizmit në futboll mund të hyjë në një fazë të re. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino ka hapur mundësinë për të futur një normë shumë të ashpër: përjashtim i menjëhershëm për ata lojtarë që mbulojnë gojën ndërsa flasin me kundërshtarët ose arbitrat, gjest që shpesh përdoret për të penguar leximin e buzëve dhe, në disa raste, për të fshehur fyerje të mundshme diskriminuese.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Propozimi është trajtuar konkretisht gjatë takimit të fundit të IFAB, organi që përcakton rregullat e lojës, dhe mund të gjejë zbatim që në turnetë e ardhshëm ndërkombëtarë të organizuar nga FIFA, përfshirë Botërorin 2026.
Të shtyjë drejt një shtrëngimi ka qenë edhe një episod i fundit i Champions League që përfshiu Vinícius Júnior të Real Madrid dhe Gianluca Prestianni të Benfica-s, me këtë të fundit nën hetim për fraza të supozuara raciste të shqiptuara duke mbuluar buzët me fanellë.
FIFA kundër racizmit: përjashtim për kë mbulon gojën në fushë
I intervistuar nga Sky News, Infantino ribëri një qëndrim të prerë: kush nuk ka asgjë për të fshehur nuk duhet të ketë nevojë të mbulojë lëvizjen e buzëve. Nëse gjesti synon të fshehë fjalë fyese ose diskriminuese, sanksioni duhet të jetë shembullor.
Objektivi i deklaruar është i dyfishtë: ta bëjë më transparent përballjen në fushë dhe të dekurajojë përfundimisht sjellje që dëmtojnë imazhin e futbollit. Nëse miratohet, norma do të ndryshonte rrënjësisht disa zakone tashmë të përhapura mes futbollistëve, duke shënuar një hap të vendosur drejt një ambienti më të pastër dhe më respektues.
Çështja e Prestianni ka ngjallur njëfarë buje në të gjithë Kontinentin e Vjetër dhe duke përfshirë dy futbollistë me origjinë nga Amerika Latine ka pasur jehonë të madhe edhe në Brazil dhe në Argjentinë. FIFA nuk dëshiron më të tolerojë këto sjellje në fushë dhe rruga, të paktën kjo, duket e përcaktuar. Për pjesën tjetër, mes organizimit të turneut dhe tensioneve brenda drejtuesve të FIFA-s për zgjedhjet e Trump, do të ketë kohë për të diskutuar. Ndoshta.