Përjashtim nga Conference League e gjobë për fitimet kapitale fiktive: punë orësh vendimi i UEFA për Juventus

Me një vonesë të vogël në krahasim me atë që parashikohej (flitej për mesin e qershorit), duhet të vijë në këto orë vendimi i UEFA-s për pjesëmarrjen e Juventus në kupat europiane. Pas sanksioneve të vendosura nga FIGC, edhe organi më i lartë i futbollit europian ka vendosur të ndëshkojë bardhezinjtë. Vendimi ka të bëjë me përjashtim nga Conference League e ardhshme dhe me gjobë. Një penalitet jo i lehtë siç kishin hipotezuar disa ditët e fundit, që vjen pas zhvillimeve të fundit të hetimit. Klubi ka bashkëpunuar me prokurorët për të sqaruar pasqyrat financiare.

Në Torino tashmë prej javësh janë gati të heqin dorë nga prezenca e radhës në Europë. Bardhezinjtë do ta pranojnë me qetësi duke qenë se nga pikëpamja ekonomike nuk është një humbje serioze. Nga pikëpamja sportive, kështu, do t’i jepet fund çështjes së fitimeve kapitale dhe pagave, të cilat ndikuan aq shumë te Juventus sezonin e kaluar. Skuadra e Allegrit, vendin e të cilës do ta zërë Fiorentina, do të përqendrohet kështu te kampionati dhe Kupa e Italisë, duke tentuar të ndërpresë një seri dyvjeçare pa marrë asnjë trofe.