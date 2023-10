Përfundon takimi me Kurtin, Lajçak: Asociacioni të bëhet pa vonesa, pa atë Kosova s’ka progres drejt BE-së

I dërguar evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, pas takimit me kryeministrin Kurit sot në Qeverinë e Kosovës, ka theksuar se Kosova duhet të nisë me themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lajçak për mediat ka theksuar se pa Asosacionin, Kosova nuk do të këtë asnjë progres drejt rrugës evropiane.

“Kurti ka një përgjegjësi për të bërë progres në normalizimin e relacioneve nëse Kosova do të bëjë progres drejt BE-së. Tash ne duhet të theksojmë nevojën për të lëvizur në themelimin e Asociacionit pa ndonjë vonesë. Pa këtë, nuk do të ketë progres të Kosovës në rrugën europiane. E vlerësojmë gatishmërinë e Kurtit për të vazhduar diskutimet tona shpejt. Do të vazhdojmë në Beograd ku do të takojmë presidentin Vuçiç,” tha Lajçak.