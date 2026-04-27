Përfshihet nga flakët pallati në Elbasan

Një banesë është përfshirë nga flakët pasditen e kësaj të hëne në lagjen “Dyli Haxhire” në Elbasan. Sipas informacioneve paraprake, shtëllunga të dendura tymi kanë dalë nga apartamenti, duke u përhapur me shpejtësi në të gjithë pallatin dhe duke shkaktuar panik te banorët.

Fatmirësisht, në momentin e rënies së zjarrit nuk ka pasur persona brenda në banesë, çka ka shmangur pasoja në njerëz.

Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e zjarrit. Priten hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.

"Nuset e Vilës Blu" – Roman nga Flamur Buçpapaj

