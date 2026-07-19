Përfshihet nga flakët një banesë e pabanuar në Lushnjë

Një zjarr ka rënë në një banesë të pabanuar në fshatin Stan Karbunarë, në Bashkinë Lushnjë. Si pasojë e flakëve të shumta që kanë përfshirë ambientet e brendshme të saj, janë djegur orenditë shtëpiake dhe çatia e banesës.
Nuk raportohet për persona të lënduar si pasojë e kësaj ngjarje, ndërsa bëhet me dije se pronari i banesës ndodhej jashtë vendit. Forcat zjarrfikëse kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të munduar shurjen e flakëve dhe neutralizimin e situatës. Dyshohet se shkaku i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa autoritetet përkatëse po hetojnë më shumë lidhur me rastin.