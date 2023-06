“Për momentin nuk dua të shqetësoj…”. Inter në shënjestër të një finlandezi të pasur: ja kush është Zilliacus

Zëra të reja kanë shpërthyer për të ardhmen e shoqërisë së Inter. Suning së shpejti mund të vlerësojë ofertat e reja për shitjen e klubit zikaltër. I fundit, siç raportohet nga Reuters, është ajo e miliarderit finlandez Thomas Zilliacus. Ish-ekzekutivi i Nokia, në muajt e fundit ishte përpjekur të merrte edhe Manchester United. Sipas asaj që ka dalë, duket se manjati i ka vënë syrin zikaltërve dhe së shpejti mund të mbërrijë një ofertë për Suning. Por kur u pyet për interesimin e tij për Inter, ai dribloi me shpejtësi: “Nuk duam të shqetësojmë Zhang dhe Inter, ata kanë Champions për të luajtur”. Ndërkohë, arkat e zikaltërve po fryhen me marrëveshjen e arritur me Paramount+. Ata do të sponsorizojnë fanellat për ndeshjet kundër Torinos dhe Manchester Cityt dhe më pas do të bëhen retrosponsor nga sezoni i ardhshëm.

Dhe ndërsa 10 milionë do të vijnë nga sponsori i ri, për momentin nuk ka asnjë rrjedhje mbi shifrën e ofertës së mundshme nga fronti finlandez. Ajo që del nga “njerëz të njohur me këtë çështje”, duket se Zilliacus ka bërë më shumë se një sondazh për të blerë klubin. Topi tani kalon te Suning dhe Goldman Sachs dhe Raine të cilët ndjekin klubin milanez për shërbime konsulence. Këshilltarët mund të caktojnë së shpejti një afat përfundimtar për një raund të fundit ofertash për Inter në javët e ardhshme. Sipas Reuters, kjo është një rrethanë që tani për tani është mohuar nga pronarët aktualë të klubit, Suning Holdings Group.

People are asking me whether I want to buy Inter Milan. Steven Zhang is the owner and has done an amazing job. He has my deepest respect. Let's all agree not to disturb his and the teams concentration on the Champions League final. #InterMilan #ChampionsLeagueFinal

— Thomas Zilliacus (@TZilliacus) June 2, 2023