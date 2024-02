Për herë të parë/ Zelensky zbulon sa ushtarë ka humbur Ukraina në luftë

Volodymyr Zelensky thotë se 31 mijë ushtarë ukrainas janë vrarë që prej nisjes së pushtimit nga Rusia. Presidenti ukrainas thotë se nuk mund të jepte numrin e të plagosurve pasi kjo do të ndihmonte planet ushtarake të armikut. Zakonihst zyrtarët ukrainas nuk i bëjnë publike shifrat e viktimave dhe vlerësimet janë shumë më të larta. Zbulimi i shifrës së viktimave vjen pasi ministri ukrainas i mbrojtjes tha se ndihma perëndimore për Ukrainën po vonohet duke u kushtuar jetë njerëzish dhe territore. Zelensky tha të dielën se ai po publikonte një numër të përditësuar të vdekjeve në përgjigje të shifrave të fryra që ka cituar Rusia.

“31 mijë ushtarë ukrainas kanë vdekur në këtë luftë. Jo 300 mijë apo 150 mijë, apo çfarëdo që thonë Putin dhe rrethi i tij gënjeshtar. Por secila nga këto humbje është një humbje e madhe për ne” – tha ai. Duke folur për humbjet në luftë, Zelensky tha se dhjetëra mijëra civilë kishin vdekur në zonat e Ukrainës të pushtuara nga Rusia, por numri i vërtetë nuk dihej. “Nuk e di sa prej tyre kanë vdekur, sa janë vrarë, sa janë masakruar, torturuar apo sa janë deportuar” – tha ai.

Është e rrallë që Ukraina të japë një numër të vdekjeve të ushtarëve pasi vlerësime të tjera sugjerojnë një numër shumë më të lartë. Zyrtarët amerikanë në gusht thanë se numri i ushtarëve ukrainas të vrarë është rreth 70 mijë dhe rreth 120 mijë janë të plagosurit. Për sa u përket humbjeve të rusëve, Zelensky tha se 180 mijë ushtarë rusë janë vrarë dhe dhjetëra mijëra të tjerë janë plagosur. BBC Russian, në një projekt të përbashkët me faqen e internetit Mediazona, ka publikuar emrat e më shumë se 45 mijë personave të shërbimit rus që kishin vdekur. Por projekti vlerëson se numri i përgjithshëm është më i madh se kaq.

Në shkurt, ministria e mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar vlerësoi se 350 mijë trupa ruse ishin vrarë ose plagosur. Ukraina aktualisht po përjeton një sërë pengesash në misionin e saj për të larguar Rusinë nga territori i saj. Gjermania paralajmëroi në nëntor se plani i Bashkimit Evropian për të dërguar 1 milion predha artilerie deri në mars nuk do të mund të përmbushej. Në janar, BE tha se pak më shumë se gjysma e tyre do të arrinin në Ukrainë deri në afatin përfundimtar dhe se shuma e premtuar nuk do të ishte deri në fund të vitit 2024. Presidenti Zelensky tha se një nga arsyet pse kundërofensiva e shumëpritur e Ukrainës vitin e kaluar nuk filloi më herët ishte mungesa e armëve.

Kjo kundërofensivë dështoi kryesisht nga disa pengesa me të cilat u përball Kievi pas disa sukseseve të hershme në zmbrapsjen e Rusisë pasi pushtoi Rusinë në shkurt 2022. Zelensky sugjeroi se planet për kundërsulm ishin zbuluar para kohe nga Rusia. Javën e kaluar, u njoftua se trupat ukrainase ishin tërhequr nga qyteti kyç lindor Avdiivka, fitorja më e madhe e Moskës në muaj. Zelensky fajësoi për këtë furnizimin e dobët me armë perëndimore. Administrata Biden ka thënë se mbajtja në Kongres e një pakete ndihme prej 60 miliardë dollarësh për Ukrainën kontribuoi në rënien e qytetit. Udhëheqësit perëndimorë udhëtuan për në Kiev të shtunën në shenjë solidariteti me Ukrainën, teksa vendi shënoi dy vjet nga pushtimi i plotë i Rusisë. ©BBC, Lapsi.al