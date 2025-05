Për herë të parë në historinë moderne: Një parti gjermane klasifikohet si ekstremiste

Agjencia e inteligjencës së brendshme të Gjermanisë e klasifikon zyrtarisht partinë Alternativa për Gjermaninë (AfD) si një “organizatë të provuar ekstremiste të djathtë”, duke shënuar hapin më serioz deri më tani në përpjekjet e Berlinit për të frenuar këtë forcë politike në rritje.

Lëvizja, e shpallur të premten nga Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV), do të thotë se AfD nuk është më thjesht nën dyshim. Agjencia thotë se tani ka prova përfundimtare që partia punon kundër sistemit demokratik të Gjermanisë.

Një raport i brendshëm prej 1,000 faqesh, sipas transmetuesit publik gjerman ARD, qëndron në bazë të vendimit, duke përmendur shkelje të parimeve themelore kushtetuese si dinjiteti njerëzor dhe sundimi i ligjit.

Kjo është hera e parë në historinë moderne gjermane që një parti me përfaqësim në të gjithë vendin në parlament shpallet zyrtarisht si ekstremiste. Disa degë të AfD-së në nivel shteti, si ato në landet lindore të Saksonisë dhe Turingjisë, e kishin marrë tashmë këtë etiketë.

Klasifikimi i ri nuk e ndalon partinë, por i lejon autoritetet gjermane të forcojnë mbikëqyrjen, duke përfshirë përdorimin e informatorëve të fshehtë dhe monitorimin e komunikimeve, nën mbikëqyrje gjyqësore.

Ai gjithashtu rrit tensionin politik, pasi partitë e spektrit tradicional do të përballen me presion në rritje për të përjashtuar bashkëpunimin me AfD-në në çdo nivel qeverisës.

Vendimi mund të nxisë thirrje për ndalim zyrtar të partisë, megjithëse një gjë e tillë do të kërkonte miratim nga Gjykata Kushtetuese Federale e Gjermanisë dhe mbështetje nga qeveria kombëtare ose parlamenti, një betejë ligjore dhe politike e vështirë.

Në përgjigje, AfD reagoi ashpër ndaj agjencisë së inteligjencës së brendshme të vendit.

Në një deklaratë të shkruar, drejtuesit e partisë Alice Weidel dhe Tino Chrupalla e quajtën vendimin “një goditje serioze për demokracinë gjermane”, duke argumentuar se ishte i koordinuar politikisht për të dëmtuar AfD-në përpara një ndryshimi të mundshëm në qeveri.

“Sondazhet aktuale tregojnë AfD-në si forca më e fortë,” thanë ata. “Qeverisë federale i kanë mbetur vetëm katër ditë në detyrë. Shërbimi i inteligjencës nuk ka as president. Dhe klasifikimi si ‘rast i dyshuar’ nuk është finalizuar në gjykatë.”

AfD gjithashtu akuzoi qeverinë gjermane për orkestrimin e një fushate njollosjeje në minutën e fundit.

“Vetëm disa ditë para një ndryshimi të qeverisë, AfD po diskreditohet dhe kriminalizohet publikisht,” thanë drejtuesit, duke pretenduar se lëvizja ishte “qartësisht e motivuar politikisht.” Ata u zotuan të vazhdojnë të luftojnë kundër këtij klasifikimi në gjykatë, duke paralajmëruar: “AfD do të vazhdojë të mbrohet ligjërisht kundër këtyre sulmeve shpifëse që rrezikojnë demokracinë.”

Kancelari gjerman në largim Olaf Scholz paralajmëroi që të mos nxitohet drejt ndalimit të AfD-së, pavarësisht klasifikimit të ri.

“Unë besoj se kjo nuk është diçka që duhet bërë me ngut,” tha politikani socialdemokrat në një aktivitet në Hanover. Ai vuri në dukje se Gjykata Kushtetuese Federale i ka refuzuar të gjitha përpjekjet e fundit për ndalim partish. “Jam kundër një reagimi të nxituar, dhe për këtë arsye nuk do të them: ‘Kështu duhet vepruar.’”

Scholz shtoi se raporti i shërbimit të inteligjencës ishte përgatitur me shumë kujdes. “Tani ato shumë faqe duhet të lexohen me të vërtetë nga shumë njerëz,” tha ai.

I pyetur nëse rritja e AfD-së hedh hije mbi kancelarinë e tij, Scholz u përgjigj: “Kjo më rëndon, si qytetar, si kancelar dhe si anëtar i Bundestagut gjerman.”

