Pentagoni kufizon aksesin e gazetarëve në zyrën e shtypit

Pentagoni ka marrë një vendim të ri që ka shkaktuar debat në SHBA, duke ndaluar hyrjen e gazetarëve në zyrën e tij të shtypit. Hapësira është riklasifikuar si zonë e sigurisë së lartë ku trajtohen dhe ruhen informacione të klasifikuara shtetërore.
Sipas autoriteteve amerikane të mbrojtjes, ky ndryshim është bërë për shkak të punës që kryhet brenda asaj zyre. Aty nuk punojnë vetëm zëdhënës të Pentagonit, por edhe staf që merret me përgatitjen e deklaratave zyrtare dhe që ka akses në materiale të ndjeshme dhe sisteme të sigurta komunikimi. Për këtë arsye, prania e personave të paautorizuar, përfshirë gazetarët, nuk lejohet më në atë ambient.
Deri më tani, zyra e shtypit në Pentagon ka qenë një nga pikat ku gazetarët kishin akses të drejtpërdrejtë për të marrë informacion, për të bërë pyetje dhe për të ndjekur nga afër zhvillimet e përditshme të institucionit ushtarak. Me vendimin e ri, ky akses fizik mbyllet, duke ndryshuar mënyrën se si media do të komunikojë me Pentagonin.
Zyrtarët kanë sqaruar se kjo nuk do të thotë ndërprerje e komunikimit me median. Gazetarët do të vazhdojnë të informohen përmes konferencave për shtyp, deklaratave zyrtare dhe kontakteve me zëdhënësit, por jo më duke qenë fizikisht brenda asaj zyre.
Vendimi ka sjellë reagime të ndryshme. Disa organizata mediatike dhe përfaqësues të shtypit e kanë kritikuar, duke thënë se kufizimi i aksesit fizik mund të ndikojë në transparencën e institucionit dhe në aftësinë e gazetarëve për të raportuar në kohë reale.
Debati pritet të vijojë, ndërsa ky hap shihet si një ndryshim i rëndësishëm në marrëdhënien mes Pentagonit dhe gazetarëve që e mbulojnë atë.